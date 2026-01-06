Иран захлестнула волна протестов

Задержано более 1200 манифестантов. Демонстрации охватили уже 27 провинций Ирана из 31.

На этом фоне власти Исламской республики пытаются решить экономические проблемы, которые и стали причиной начала протестов. Правительство объявило, что всем иранским домохозяйствам будут выплачивать по 10 миллионов риалов в месяц.

Но по курсу чёрного рынка это всего лишь чуть больше 6 евро. Многие манифестанты заявляют, что такие субсидии никак не компенсируют колоссальный рост цен: официальная годовая инфляция превышает 40%, а продукты питания подорожали в среднем на 70%.



Кроме того, значительная часть протестующих выступает уже не с экономическими, а политическими — антиправительственными — лозунгами.