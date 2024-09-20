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«Интерес-то есть, а кредитовать нечего»: люди в регионах может и взяли бы ипотеку, но вариантов не много

© Lsm.lv 20 сентября, 2024 15:50

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня Банк Латвии проводит дискуссию по вопросам жилищного кредитования в регионах. Рассуждая на эту тему, руководитель отдела кредитования частных лиц банка Luminor Каспар Лукачовс в передаче «Домская площадь» заметил, что число клиентов, которые могут позволить себе ипотеку сейчас сравнительно невелико, но и предложение недвижимости в регионах тоже ограничено.

«Для банков кредитование — один из основных видов бизнеса, и где именно его осуществлять — неважно», — говорит специалист. На выдачу кредита влияют два фактора, которые не зависят от региона. Первый — официальные доходы лица, берущего кредит, второй — сама недвижимость, ее качество.

В 2016-м году Латвия переживала кредитный бум. Но затем почти нулевые ставки пошли вверх, вызвав логичный спад интереса к ипотеке.

За последнее время кредитная ставка Euribor понижалась уже дважды, и в этом году ожидается еще как минимум одно понижение. Однако, такого низкого, практически нулевого уровня, как это было в последние десять лет, уже не будет. 

«В этих условиях конкуренция среди банков очень высокая. Количество клиентов, которые могут позволить себе сегодня взять ипотеку и купить недвижимость, резко уменьшилось. Поэтому за клиентами идет настоящая охота, каждый банк старается предложить им самые лучшие условия», — говорит Каспарс Лукачовс.

Проблема в том, что в регионах выбор недвижимости крайне скуден. «Интерес-то есть, а кредитовать нечего. Очень мало строится современного жилья. В регионах застройщики осторожничают, боятся, что построят новое жилье и не смогут продать», — отмечает он.

В качестве одного из вариантов развития рынка эксперт упомянул строительство домов с привлечением средств самоуправлений: жилье в таких домах люди могли бы сначала арендовать, а затем выкупить.

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