Инсульт: как распознать и предотвратить?

Портрет серийного убийцы

Врач-невролог VCA Даце Сарканабола-Берзиня объясняет типичные проявления инсульта: «Возможны онемение или покалывание одной стороны тела с парезом (мышечная слабость) или ограничением движений руки и/или ноги; асимметрия лица — опущение уголка рта; внезапные проблемы с речью, затруднение понимания, утрата навыков письма, чтения. В тяжелых случаях — неспособность повернуть глаза в сторону пораженной области мозга.

Реже инсульт проявляется внезапным сильным головокружением, рвотой, двоением в глазах, нарушением глотания, неспособностью говорить, нарушением координации движений, дезориентацией во времени и пространстве».

Невролог объясняет, что инсульт — это внезапное нарушение кровообращения мозга, вызывающее повреждение тканей и иногда приводящее к летальному исходу.

Основные факторы риска

Хотя невозможно предугадать, у кого и когда случится инсульт, существуют определенные факторы риска, которые повышают вероятность его возникновения:

высокое кровяное давление;

повышенный уровень холестерина в крови;

неконтролируемый сахарный диабет;

болезни сердца и сосудов;

недостаток физической активности;

избыточный вес;

курение;

чрезмерное употребление алкоголя;

пожилой возраст;

наличие инсульта в семейном анамнезе.

Действовать надо быстро!

Если у кого-то из близких наблюдаются симптомы инсульта, ключевое слово — БЫСТРО! Для того, чтобы определить признаки инсульта, в Латвии используется формула ĀTRI (БЫСТРО), которая расшифровывается следующим образом:

Ā (atsmaidi) - попросите человека улыбнуться, чтобы проверить, может ли он контролировать свое лицо. Посмотрите, не опустился ли один уголок рта?

T (turi) - проверьте, может ли человек управлять своими руками – одновременно поднять и удерживать обе руки.

R (runā) - поговорите с человеком, проверьте, нет ли у него затруднений в речи. Попросите повторить простую фразу и оцените четкость произношения.

I (izsauc) - если у человека есть хотя бы один из перечисленных симптомов, если человек не может выполнить хотя бы одно из названных действий, - немедленно вызывайте «неотложку» по телефону 113.

Возможные последствия инсульта

Инсульт может привести к нарушениям в поведении, мышлении, памяти, координации движений, речи и зрения. Также возможны осложнения, такие как пневмония, инфекции мочевыводящих путей, тромбоз глубоких вен. В тяжелых случаях требуется постоянный уход.

Как избежать встречи с «драконом»

Профилактика инсульта очень важна, поскольку более 70% инсультов являются первичными. Предупреждение факторов риска снижает вероятность инсульта:

1. Сердечно-сосудистые заболевания. Если в семейном анамнезе есть сердечно-сосудистые заболевания, то статистически риск первичного инсульта выше. У мужчин относительный риск инсульта выше, чем у женщин. Применение соответствующих препаратов для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний снижает риск инсульта.

2. Артериальная гипертензия. В Латвии повышенное артериальное давление наблюдается у 28% населения, в мире — примерно у 1,2 миллиарда человек. Это самый значимый фактор риска. Применение антигипертензивной терапии снижает вероятность инсульта на 40%. Рекомендуется регулярно контролировать артериальное давление и внести изменения в образ жизни, включая питание.

3. Курение связано с повышенным в 2–4 раза риском геморрагического инсульта (кровоизлияния в мозг). Эффективная профилактика — не курить и минимизировать пассивное курение.

4. Сахарный диабет. Пациенты с диабетом 2-го типа имеют повышенный риск атеросклероза, дислипидемии, гипертензии и избыточной массы тела. Доказано, что у людей с диабетом риск инсульта в 1,8–6 раз выше, чем у людей без него. Контролируемый уровень глюкозы и холестерина в крови, а также нормализованное артериальное давление снижают риск инсульта.

5. Повышенный общий уровень холестерина связан с высоким риском инсульта. Низкий уровень липопротеинов высокой плотности является фактором риска ишемического инсульта у мужчин.

6. Фибрилляция предсердий связана с увеличением риска инсульта в 3–4 раза. Пациентам с внезапной или длительной фибрилляцией предсердий обязательно назначают препараты-антикоагулянты, которые предотвращают тромбообразование.

7. Снижение потребления натрия (соли) и увеличение калия в рационе рекомендуется для снижения артериального давления, что, в свою очередь, уменьшает риск инсульта.

8. Физическая активность. Доказано, что регулярные физические нагрузки снижают риск преждевременной смерти, сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Рекомендуется заниматься физической активностью не менее 30 минут 3–4 раза в неделю. У умеренно активных мужчин и женщин риск инсульта ниже на 20%, а у тех, кто ведет более активный образ жизни, — на 27%.

9. Избыточная масса тела напрямую связана с повышенным риском инсульта. Снижение веса снижает артериальное давление и, следовательно, риск инсульта.

10. Употребление алкоголя. Хронический алкоголизм и чрезмерное употребление спиртных напитков значительно увеличивают риск всех типов инсульта.

Как снизить риск повторного инсульта?

Ежегодно в мире повторный инсульт происходит у 23% людей, переживших инсульт, причем 87% из них — ишемические инсульты. Поэтому важно следовать рекомендациям по профилактике и соблюдать назначенную медикаментозную терапию, включая антикоагулянты.

Какую помощь может оказать фармацевт?

Сертифицированный фармацевт Мēness aptieka Юта Намсоне отмечает, что роль фармацевтов в профилактике первичного и повторного инсульта признана на международном уровне и этот опыт может быть полезен и в Латвии.

«Исследования показывают, - уточняет Юта Намсоне, – что профилактика инсульта, включающая контроль артериального давления, холестерина и антитромбоцитарную терапию, может снизить риск повторного инсульта на 30 процентов».

Фармацевты играют важную роль в профилактике инсульта, помогая пациентам контролировать риски, такие как высокое давление и уровень холестерина.

Они также могут оказывать консультации, поддерживать в соблюдении режима приема лекарств, информировать о побочных эффектах, помогая пациентам и их семьям вести здоровый образ жизни и своевременно обращаться к врачу.

Фармацевты, являясь экспертами по лекарствам, также способствуют популяризации здорового образа жизни и координируют профилактические мероприятия, поддерживая пациентов с сахарным диабетом, гипертензией, инсультом и другими заболеваниями, снижая факторы риска и, согласно зарубежным исследованиям, минимизируя расходы на здравоохранение. «Что особенно важно, полное участие фармацевта помогает улучшить безопасность применения лекарств, соблюдение режима и продолжительность жизни пациентов», — рассказывает Юта Намсоне.

Важно!

Фармацевт Юта Намсоне отмечает, что пациенты или их родственники часто недооценивают симптомы инсульта, например, появившуюся вдруг слабость в руке, полагая, что это пройдет само. Игнорирование (в том числе из-за непонимания) признаков может отсрочить помощь!

Инсульт бывает двух типов. Первый, наиболее распространенный, – ишемический: это когда оторвавшийся тромб попадает в сосуды головного мозга. Поэтому очень важно как можно скорее попасть в больницу, где медики сделают все возможное, чтобы поскорее разжижить тромб или убрать его механическим путем.

Второй тип инсульта – геморрагический: в таком варианте происходит разрыв сосуда головного мозга. Тут риск смерти для пациента повышается. В этом случае тоже жизненно важно как можно быстрее попасть в больницу.