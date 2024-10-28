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Инстасамка станет новой солисткой группы «Ленинград»: Шнуров возвращается «в музыку» из-за проблем в личной жизни

Редакция PRESS 28 октября, 2024 20:21

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Сергей Шнуров обсудил возможное сотрудничество с известной певицей, планируя совместный проект или выступление.
Инстасамка может стать новой солисткой группы «Ленинград», утверждают источники российских СМИ. Сообщается, что Сергей Шнуров уже провел переговоры с певицей, и в ближайшее время ожидается выпуск совместного альбома — первого для коллектива за последние шесть лет. Поклонники с нетерпением ждут релиза нового хита.

Решение Шнурова вернуться к музыкальной деятельности связано с проблемами в личной жизни. Для привлечения внимания публики он начал поиск новой солистки, соответствующей критериям молодости, стиля и популярности, и остановился на кандидатуре Инстасамки.

Они уже встретились, обсудили планы и записали пробный трек. Планируется выпустить как минимум один альбом, а вопросы относительно совместных туров, клипов и корпоративных мероприятий остаются на этапе обсуждения.

Напомним, что ранее стало известно о разводе Сергея Шнурова с его супругой Ольгой Абрамовой.

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