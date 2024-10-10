Согласно им, в случае всеобщей и частичной мобилизации граждане Европейского Союза (ЕС), Европейской ассоциации свободной торговли и стран-членов НАТО, а также граждане Австралии, Бразилии, Новой Зеландии и Украины смогут добровольно подать заявление на военную службу в Национальных вооруженных силах (НВС).

До изменения закона нельзя было принимать на службу иностранцев, но опыт Украины оказался положительным — там граждане других государств успешно служат наряду с украинцами, отметило Минобороны.

В законе предусмотрены определенные требования: иностранец, поступающий в Латвии на службу в НВС, не может являться сотрудником (в том числе внештатным), агентом либо помощником зарубежной спецслужбы. Прием иностранца на службу в Латвии должен отвечать ее национальным интересам. Кроме того, нельзя принимать в ряды НВС тех, кто служил в советской армии.

Иностранец также должен знать латышский язык или хотя бы один из официальных языков НАТО (английский, французский).

Предусмотрен еще ряд других условий.

Поправки также предусматривают, что в будущем контракт военнослужащего латвийской армии может быть расторгнут досрочно, если он имеет двойное гражданство с третьей страной, например, РФ или Беларусью, которая не является членом ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли НАТО и т.д.