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Иностранцам разрешено служить в латвийской армии в случае мобилизации: теперь официально (1)

© Lsm.lv 10 октября, 2024 19:36

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Фото LETA

В случае мобилизации в латвийской армии смогут служить и граждане других стран, это предусмотрено поправками к закону о военной службе, принятыми сегодня в окончательном чтении в Сейме, сообщает LSM+.

Согласно им, в случае всеобщей и частичной мобилизации граждане Европейского Союза (ЕС), Европейской ассоциации свободной торговли и стран-членов НАТО, а также граждане Австралии, Бразилии, Новой Зеландии и Украины смогут добровольно подать заявление на военную службу в Национальных вооруженных силах (НВС).

До изменения закона нельзя было принимать на службу иностранцев, но опыт Украины оказался положительным — там граждане других государств успешно служат наряду с украинцами, отметило Минобороны.

В законе предусмотрены определенные требования: иностранец, поступающий в Латвии на службу в НВС, не может являться сотрудником (в том числе внештатным), агентом либо помощником зарубежной спецслужбы. Прием иностранца на службу в Латвии должен отвечать ее национальным интересам. Кроме того, нельзя принимать в ряды НВС тех, кто служил в советской армии.

Иностранец также должен знать латышский язык или хотя бы один из официальных языков НАТО (английский, французский).
Предусмотрен еще ряд других условий.

Поправки также предусматривают, что в будущем контракт военнослужащего латвийской армии может быть расторгнут досрочно, если он имеет двойное гражданство с третьей страной, например, РФ или Беларусью, которая не является членом ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли НАТО и т.д.

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