Инфляция в Латвии замедлилась до 2,3%. Сильнее всего подорожали коммунальные услуги

Редакция PRESS 10 марта, 2026 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Потребительские цены в Латвии в феврале 2026 года по сравнению с январём выросли на 0,2%, а в годовом выражении - на 2,3%. Месяцем ранее годовая инфляция составляла 2,9%. Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Средний уровень потребительских цен за последние 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами увеличился на 3,6%.

На изменение цен в феврале по сравнению с январём сильнее всего повлияли транспорт, отдых и культура, алкоголь и табак, а также расходы на жильё, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива. При этом продукты питания и безалкогольные напитки, а также товары личного ухода в среднем подешевели.

За месяц продукты питания и безалкогольные напитки стали дешевле на 0,6%. Сильнее всего снизились цены на сливочное масло (-9,4%), обезжиренное молоко (-5,2%), мясные изделия (-3,7%), прохладительные напитки (-6,4%), оливковое масло (-7%), картофель (-3,9%) и фруктовые и овощные соки (-3,1%).

В то же время выросли цены на свежие овощи и фрукты. Свежие плодовые овощи подорожали на 10,7%, листовые овощи - на 10,1%, сушёная, солёная или копчёная рыба - на 8,7%, специи - на 6,9%, а свежие ягоды - на 4,9%.

Цены на алкогольные напитки и табак в феврале выросли в среднем на 1,2%. Стоимость сигарет увеличилась на 6,1%, тогда как алкоголь подешевел на 1,6% из-за акций на крепкие напитки и вино.

Расходы на жильё, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива за месяц выросли на 0,4%. Сильнее всего подорожало твёрдое топливо (+5,9%), а также материалы для ремонта жилья. Электроэнергия подорожала на 0,2%, тогда как тепловая энергия подешевела на 0,4%.

За год цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,4%. Наибольший рост наблюдался у кофе (+16,7%), яиц (+18,2%), свежих овощей (+15,6%) и куриного мяса (+12,2%).

В то же время за год значительно подешевели сливочное масло (-19,9%), оливковое масло (-22,5%), картофель (-17,2%) и обезжиренное молоко (-5,1%).

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

