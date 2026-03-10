Инфляция в Латвии замедлилась до 2,3%. Сильнее всего подорожали коммунальные услуги

Средний уровень потребительских цен за последние 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами увеличился на 3,6%.

На изменение цен в феврале по сравнению с январём сильнее всего повлияли транспорт, отдых и культура, алкоголь и табак, а также расходы на жильё, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива. При этом продукты питания и безалкогольные напитки, а также товары личного ухода в среднем подешевели.

За месяц продукты питания и безалкогольные напитки стали дешевле на 0,6%. Сильнее всего снизились цены на сливочное масло (-9,4%), обезжиренное молоко (-5,2%), мясные изделия (-3,7%), прохладительные напитки (-6,4%), оливковое масло (-7%), картофель (-3,9%) и фруктовые и овощные соки (-3,1%).

В то же время выросли цены на свежие овощи и фрукты. Свежие плодовые овощи подорожали на 10,7%, листовые овощи - на 10,1%, сушёная, солёная или копчёная рыба - на 8,7%, специи - на 6,9%, а свежие ягоды - на 4,9%.

Цены на алкогольные напитки и табак в феврале выросли в среднем на 1,2%. Стоимость сигарет увеличилась на 6,1%, тогда как алкоголь подешевел на 1,6% из-за акций на крепкие напитки и вино.

Расходы на жильё, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива за месяц выросли на 0,4%. Сильнее всего подорожало твёрдое топливо (+5,9%), а также материалы для ремонта жилья. Электроэнергия подорожала на 0,2%, тогда как тепловая энергия подешевела на 0,4%.

За год цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,4%. Наибольший рост наблюдался у кофе (+16,7%), яиц (+18,2%), свежих овощей (+15,6%) и куриного мяса (+12,2%).

В то же время за год значительно подешевели сливочное масло (-19,9%), оливковое масло (-22,5%), картофель (-17,2%) и обезжиренное молоко (-5,1%).