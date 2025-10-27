Индийцам по Риге вечером лучше не гулять: священник — о расизме в Латвии

Он пришел к выводу, что лучше не гулять по центру Риги в пятницу и субботу вечером - есть риск столкнуться с враждебным отношением.

Как сообщила программа "de facto", это происходило и с его друзьями, и с ним самим. Среди бела дня в центре Риги явно пьяный молодой человек попытался отобрать у него сумку. Не сумев сделать этого, мужчина сильно ударил священника по лицу.

"После того как он меня ударил, я чувствовал боль еще два дня", - сказал индиец. Было и ещё несколько неприятных инцидентов, но, по крайней мере, они не причинили физической боли. Например, двое юнцов, сидевших позади него в автобусе, засунули жвачку священнику в волосы.

"Я здесь уже год и немного знаю латышский. По их речи и выражениям я понял, что они говорили что-то о том, что я черный, и что-то об Индии", - сказал он.

Священник из индийского штата Керала приехал в Латвию в апреле прошлого года по приглашению местного священника. В Латвии довольно много студентов из Индии. Обучение - основная причина, по которой гражданам Индии в последние годы выдавались виды на жительство в Латвии.

Например, по данным Управления по делам гражданства и миграции, на 1 июля этого года действующий вид на жительство в Латвии с целью обучения имели 3484 гражданина Индии (2020 человек получили его, будучи студентами последнего курса магистратуры или докторантуры).

(Lsm.lv)

