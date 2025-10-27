Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Индийцам по Риге вечером лучше не гулять: священник — о расизме в Латвии

© LETA 27 октября, 2025 12:50

Важно 0 комментариев

В последнем Индексе политики интеграции мигрантов, опубликованном в сентябре этого года, государственная интеграционная политика Латвии была оценена как "довольно неблагоприятная". При этом показатель Латвии в последние годы практически не изменился. В то же время в Латвии растёт число мигрантов, в том числе граждан третьих стран. А есть ли в Латвии проявления расизма? Об этом рассказал в программе Латвийского телевидения "De facto" священник индийского происхождения Кутукат Рафаэль Девасий Джерин.

Он пришел к выводу, что лучше не гулять по центру Риги в пятницу и субботу вечером - есть риск столкнуться с враждебным отношением.

Как сообщила программа "de facto", это происходило и с его друзьями, и с ним самим. Среди бела дня в центре Риги явно пьяный молодой человек попытался отобрать у него сумку. Не сумев сделать этого, мужчина сильно ударил священника по лицу.

"После того как он меня ударил, я чувствовал боль еще два дня", - сказал индиец. Было и ещё несколько неприятных инцидентов, но, по крайней мере, они не причинили физической боли. Например, двое юнцов, сидевших позади него в автобусе, засунули жвачку священнику в волосы.

"Я здесь уже год и немного знаю латышский. По их речи и выражениям я понял, что они говорили что-то о том, что я черный, и что-то об Индии", - сказал он.

Священник из индийского штата Керала приехал в Латвию в апреле прошлого года по приглашению местного священника. В Латвии довольно много студентов из Индии. Обучение - основная причина, по которой гражданам Индии в последние годы выдавались виды на жительство в Латвии.

Например, по данным Управления по делам гражданства и миграции, на 1 июля этого года действующий вид на жительство в Латвии с целью обучения имели 3484 гражданина Индии (2020 человек получили его, будучи студентами последнего курса магистратуры или докторантуры).

(Lsm.lv)
 

Обновлено: 14:50 27.10.2025
0 комментариев

На шоссе, соединяющем Ильгюцием и Болдерай, водитель автомобиля Audi не успел затормозить и сбил пожилую женщину. 83-летняя пострадавшая с тяжёлыми травмами доставлена в больницу. Местные жители признают: в этом месте аварии с участием пешеходов происходят регулярно.

На шоссе, соединяющем Ильгюцием и Болдерай, водитель автомобиля Audi не успел затормозить и сбил пожилую женщину. 83-летняя пострадавшая с тяжёлыми травмами доставлена в больницу. Местные жители признают: в этом месте аварии с участием пешеходов происходят регулярно.

0 комментариев

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

0 комментариев

В преддверии 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики Капитул орденов принял решение наградить 33 человека высшими государственными наградами Латвии – Орденом Трёх звёзд, Орденом Виестура и Крестом Признания, сообщил советник президента по коммуникациям Мартиньш Дрегерис.

В преддверии 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики Капитул орденов принял решение наградить 33 человека высшими государственными наградами Латвии – Орденом Трёх звёзд, Орденом Виестура и Крестом Признания, сообщил советник президента по коммуникациям Мартиньш Дрегерис.

0 комментариев

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что трагедия с расстрелом трёх собак в крае Бауски отражает уровень агрессии, накопившейся в латвийском обществе. Об этом он сказал в интервью программе 900 sekundes на TV3.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что трагедия с расстрелом трёх собак в крае Бауски отражает уровень агрессии, накопившейся в латвийском обществе. Об этом он сказал в интервью программе 900 sekundes на TV3.

0 комментариев

В новом выпуске программы «Кейс» на платформе LSM+ эксперты рассказали, как правильно пользоваться искусственным интеллектом, чтобы избежать типичных ошибок.

В новом выпуске программы «Кейс» на платформе LSM+ эксперты рассказали, как правильно пользоваться искусственным интеллектом, чтобы избежать типичных ошибок.

0 комментариев

Более половины жителей Латвии считают, что финансовая стабильность начинается с дохода не ниже 2000 евро в месяц после уплаты налогов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательской компанией Norstat и банком Citadele.

Более половины жителей Латвии считают, что финансовая стабильность начинается с дохода не ниже 2000 евро в месяц после уплаты налогов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательской компанией Norstat и банком Citadele.

0 комментариев

Эта статья написана после прослушивания радиоинтервью министра внутренних дел Рихарда Козловскиса на Latvijas Radio 16.10.2025 — в нем прозвучали противоречивые и вводящие в заблуждение утверждения о реформах полиции, которые требуют структурированного и основанного на фактах анализа, считает автор Pietiek.com Армандс Страутс. 

Эта статья написана после прослушивания радиоинтервью министра внутренних дел Рихарда Козловскиса на Latvijas Radio 16.10.2025 — в нем прозвучали противоречивые и вводящие в заблуждение утверждения о реформах полиции, которые требуют структурированного и основанного на фактах анализа, считает автор Pietiek.com Армандс Страутс. 

