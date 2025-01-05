Индиец, живущий в Латвии: «Часто получаю комментарии типа: где моя еда?»

Гокул - блогер родом из Индии, живущий в Латвии несколько лет. Он прибыл сюда в качестве студента, выбрал Латвию из-за доступной стоимости учебы, а теперь активно ведет соцсети, где делится своими наблюдениями о латышской культуре и языке.

Несмотря на то, что изначально Гокул планировал вернуться на родину, он полюбил Латвию и теперь хочет остаться здесь, но нередко сталкивается с расизмом и дискриминацией, с которыми он пытается бороться.

"Я - единственный ребенок. Отец всегда работал за границей, почти никогда не жил в Индии, много путешествовал, раз в пару лет приезжал в отпуск. Мама тоже работала, поэтому обо мне часто заботилась бабушка", - рассказывает Гокул.

В Индии обычно между родственниками очень тесны семейные связи, взрослые дети часто живут с родителями. Но Гокул покинул семью и родную страну, чтобы учиться за границей, чего ему всегда хотелось, и получил степень бакалавра по специальности "Машиностроение" в Рижском техническом университете.

Латвия его привлекла потому, что здесь он мог позволить себе платить за учебу. "Это и была изначальная причина моего приезда в Латвию. Большинство индийских студентов приезжают сюда по той же причине", - признался Гокул.

На момент приезда сюда ему было 18 лет, и представления о Латвии у него были примерно такие: ища в интернете информацию о стране, он нашел много видео о Празднике песни и танца, где люди были одеты в национальные костюмы, и решил, что здесь всегда так одеваются, но вскоре понял, что это не так.

"По приезде в Латвию, конечно, был культурный шок. Между Индией и Латвией много отличий как в плане погоды, так и в общении людей между собой, и в общественных нормах", - считает Гокул.

Он не скрывает, что переезд в Латвию был одним из самых трудных решений в его жизни. Наибольшие трудности возникли из-за того, что он никого и ничего здесь не знал.

"Я не знал, как функционирует это государство, у меня не было системы поддержки, мои близкие жили совсем в другой стране, поэтому их возможности мне помочь тоже были ограничены", - рассказывает Гокул.

Одновременно он подчеркивает, что это решение было одним из лучших в его жизни.

Гокул признал также, что учиться латышскому языку ему было очень тяжело из-за грамматики, но он надеется, что когда-нибудь заговорит на нем свободно.

Чтобы повысить квалификацию и найти другую работу, Гокул поступил в магистратуру. Параллельно он активно ведет блоги в "Инстаграме" и "ТикТоке": "Я начал это делать, потому что хотел просвещать других студентов, которые хотят приехать в Латвию, о реальной ситуации здесь, потому что у нас на родине много агентств, помогающих студентам приехать в Латвию, но, возможно, они не дают полного представления о том, как здесь жить. Когда я только приехал, мне сказали, что в Латвии для выживания достаточно 150-160 евро в месяц - это определенно была неверная информация".

Поэтому Гокул хочет помочь соотечественникам не оказаться в такой же ситуации, в которую попал он сам: "Я и начал делать эти, я бы сказал, смешные видео или ролики с наблюдениями о вещах, которые вижу или которые мне кажутся интересными, и они получили отклик".

По оценке Гокула, в Индии люди более открыты и отзывчивы, чем в Латвии: "В Латвии я заметил, что люди намного более интровертны, но это только потому, что они тебя не знают. Я понял: если заговоришь с латышом и завяжешь с ним дружбу или отношения, он становится очень открытым и покажет свою самую экстравертную сторону. Но поначалу они могут быть несколько холодными".

Он не скрывает, что ощутил в Латвии расизм и дискриминацию - как на себе, так и по рассказам других: "У меня бывали случаи, когда пожилые латышские дамы мне говорили: "Вернись туда, откуда прибыл!" Точнее, это звучало: "Вернись туда, откуда ты родом, глупый иммигрант!" Я-то просто сходил купить поесть... "Интересное" общение получилось", - поделился опытом Гокул.

С расизмом он сталкивался и на работе - в одном из первых рабочих мест, где он трудился параллельно учебе, когда только приехал в Латвию: "Начальник сказал, что я никогда не найду работу лучше, чем эта, в кебабнице. В этом нет ничего плохого, но манера и тон, как это было сказано, определенно имели проблемную коннотацию. Что касается кебабов, я очень часто получаю комментарии из серии "Где моя еда?", по поводу доставки, кебабов и тому подобное".

Гокулу это кажется странным, поскольку кебаб - не индийское блюдо, и он подчеркивает, что имеет место стереотип, будто индийцы в Латвии только и делают, что доставляют еду и работают в кебабницах.

"Этот стереотип, по-моему, возник из-за того, что это единственная доступная возможность работы для многих англоговорящих. Из-за языкового барьера мест с квалифицированной работой, на которые они могут претендовать, немного. Есть, конечно, много замечательных предприятий, куда берут англоговорящих, но доступность вакансий и число людей, которые сюда приезжают, сильно отличается".

Приспособиться к жизни в Латвии Гокулу было непросто, но ему это удалось - он смог найти здесь отличных друзей, здесь он стал взрослым. А еще он очень полюбил латвийскую кухню.

Гокул надеется, что в будущем сможет жить на две страны: Индии ему очень не хватает, но в Латвии ему нравится жить, и в перспективе он хочет поселиться здесь постоянно. Он считает, что в Латвии есть очень широкие возможности развивать карьеру и бизнес, и его цель именно такова: "Как человек, у которого ни мама, ни папа не закончили среднюю школу, я мечтаю показать пример таким людям, как я. Я очень доволен своим прогрессом в образовании и карьере и тем, что я остался самим собой, потому что многие приезжие в Латвию считают, что здесь нет места иностранцам и что люди здесь - немного расисты, но я хочу доказать, что они ошибаются. Я хочу сказать им - нет, Латвия не настолько закрыта, как может показаться".