Иначе автобусов не будет: пассажирские перевозчики выходят на протест

Акция протеста пройдет с 11:00 до 12:00 перед зданием Кабинета министров.

Ассоциация отмечает, что с начала этого года в разных форматах поднимались вопросы о необходимости внесения изменений в долгосрочные договоры с перевозчиками, предоставляющими услуги в региональной маршрутной сети.

Перевозчики считают, что до сих пор ответственные ведомства - Министерство сообщения, Министерство финансов, Совет по общественному транспорту и Автотранспортная дирекция - не приняли реальных мер по улучшению ситуации.

Ассоциация утверждает, что перевозчики теряют деньги каждый день, что сделает невозможным оказание доступных и качественных услуг в долгосрочной перспективе. Первая индексация договоров предусмотрена через четыре года после начала действия договора и относится к будущему периоду. Это означает, что некоторым перевозчикам придется продолжать предоставлять услугу еще три года, несмотря на то, что расходы растут.

Среди прочего, перевозчики просили ответственные министерства выделить дополнительное финансирование в размере 15 миллионов евро на дотацию для покрытия убытков поставщиков услуг общественного транспорта, а также увеличить базу государственного бюджета на эти цели на 15 миллионов евро при составлении государственного бюджета на 2026 год.

