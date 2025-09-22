Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Имперские амбиции России грубо нарушают Устав ООН: Браже на Совбезе

22 сентября, 2025

Имперские и колониальные амбиции России грубо нарушают Устав ООН, заявила в понедельник на чрезвычайном заседании Совета Безопасности ООН от имени Литвы и Латвии министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Она подчеркнула, что Латвия и Литва полностью солидарны со своим соседом и союзником Эстонией. 12 сентября Совет Безопасности решительно осудил нарушение воздушного пространства Польши, вызванное массовым вторжением российских беспилотных летательных аппаратов. Латвия и Литва на этом заседании выразили полную солидарность с Польшей. Обе прибалтийские страны также предупредили о риске дальнейших провокаций со стороны России. «Сейчас одна из нас – Эстония – созывает заседание в ответ на очередную серьезную и сознательную эскалацию со стороны России», – сказала Браже.

Министр иностранных дел напомнила, что с 2022 года Европа столкнулась с резким ростом числа неконвенционных атак со стороны России , начиная с помех GPS, саботажа, попыток поместить взрывчатые вещества в самолеты DHL и заканчивая вторжениями беспилотных летательных аппаратов.

«Пока мы говорим на этом чрезвычайном заседании, Россия продолжает наносить удары по городам Украины, критически важной гражданской инфраструктуре и уничтожает их, а также убивает невинных гражданских лиц — и все это делается для того, чтобы захватить землю. Мы не сталкиваемся с «украинским кризисом», мы сталкиваемся с российским кризисом», — заявила министр иностранных дел.

«Мы никогда не примем попытки России напасть, доминировать, запугать или создать сферу влияния над своими соседями. Мы, свободные и демократические страны, будем продолжать вкладывать средства в наши способности сдерживания, защиты и устойчивости. Мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками, чтобы развить дополнительные возможности, чтобы обеспечить, что провокации России не будут допускаться в будущем», — сказал Браже.

Латвия и Литва просят Совет Безопасности ООН продолжать участвовать в поддержании международного мира и безопасности. Однако, по иронии судьбы, именно агрессивное, реваншистское поведение России – постоянного члена СБ ООН – вновь серьезно подрывает глобальную безопасность, подчеркнула министр иностранных дел.

22.09.2025
Массированная атака беспилотников на Москву

Собянин заявил об атаке беспилотников на Москву, сообщает ВВС.

Во вторник Трамп встретится с Зеленским

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила на брифинге, что на вторник у Дональда Трампа намечена встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Италии бастующие требуют разрыва отношений с Израилем

Участники протестов в Италии требуют от властей разорвать дипломатические отношения с Израилем и ввести санкции из-за войны в Газе. В Италии в понедельник проходит 24-часовая общенациональная забастовка. Корреспондент Euronews Джорджа Орланди передает из Рима:

Человек застрелил щенка в чужом дворе на глазах у детей хозяйки: что творится в Екабпилсе?

Жительница Екабпилса Анта Лигере опубликовала на своей странице ФБ эмоциональный текст про убийство любимца семьи, совершенного неуравновешенным, по ее мнению, соседом. 

«Многие операции переносятся на следующий год»: врач о кризисе в больницах

«Большинство государственных лечебных учреждений больше не записывают никого на консультации. Также многие операции, которые были запланированы на этот год, переносятся на следующий год», — заявил в интервью TV24 Марис Плявиньш, вице-президент Латвийской ассоциации врачей.

Теперь и у нас? В Германии электроавтомобиль убил семью, в Латвии пока только соседскую машину (ВИДЕО)

В Риге на на улице Клейсту внезапно и без видимых причин загорелся электроавтомобиль. Огонь перекинулся на припаркованную рядом машины. Sadursme.lv опубликовал видео очевидцев этого трагического происшествия.

