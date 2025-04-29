Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 29. Апреля Завтра: Laine, Raimonds, Vilnis
Доступность

Илон Маск подвинется: Amazon вывел на орбиту первые спутники-конкуренты Starlink

© Deutsche Welle 29 апреля, 2025 11:10

Мир 0 комментариев

Ожидается, что компания Джеффа Безоса уже в 2025 году начнет предоставлять в рамках проекта Kuiper интернет по аналогии со Starlink.

Американская корпорация Amazon успешно вывела на орбиту первую партию спутников связи в рамках проекта Kuiper, целью которого значится создание собственной спутниковой сети связи. Ракета-носитель Atlas V с 27 спутниками на борту стартовала с мыса Канаверал в США в понедельник, 28 апреля, в 19.00 по местному времени, отчиталась компания-производитель ракеты United Launch Alliance.

Первоначально запуск Atlas V был запланирован на начало апреля, но его перенесли из-за неподходящей погоды.

После размещения спутники начнут вращаться по низкой околоземной орбите на высоте около 400 миль (630 км). Всего в рамках проекта Amazon планирует вывести на орбиту в ближайшие годы более 3200 спутников, которые будут работать в связке с 12 наземными станциями.

Предполагается, что эта система обеспечит широкополосный доступ в интернет как минимум со скоростью до 400 Мбит/с. Для запуска устройств на орбиту Amazon будет использовать не только ракеты компании Blue Origin, также принадлежащей миллиардеру Джефу Безосу, но и приобрела запуски новых ракет в Европе.

Kuiper - прямой, но пока небольшой конкурент Starlink

Название Kuiper произносится как "Койпер" отсылает к поясу Койпера на окраине Солнечной системы. Эта область, в которой находятся малые небесные тела, считается остатком протопланетной туманности, из которой сформировалась вся Солнечная система.

3236 спутников должны будут находиться на высоте 590, 610 и 630 км, следует из планов компании. Терминалы для приема интернета, которые должны будут покупать клиенты Amazon, компания называет "доступной по цене высокопроизводительной конструкцией для частных лиц и малого бизнеса". Корпорация указывала в своем пресс-релизе, что стоимость производства одного терминала не превышает 500 долларов.

Вывод спутников Kuiper на орбиту делает Amazon и Джеффа Безоса полноценным участником "спутниковой гонки", в которой уже состязается ряд операторов спутникового интернета. Один из известнейших среди них - система Starlink компании SpaceX, владельцем которой является американский миллиардер Илон Маск. Эти спутники находятся на орбите еще с 2019 года, их общее число превышает 7000 аппаратов.

Другой известный подобный оператор - базирующийся в Европе провайдер OneWeb, у которого на орбите находятся сотни устройств. О схожих планах ранее сообщил и бундесвер.

В 2023 году на орбиту были выведены первые тестовые спутники KuiperSat-1 и KuiperSat-2. Этот опыт позволил модернизировать спутники, и одним из их усовершенствований Amazon называет покрытие, предназначенное для рассеивания отраженного солнечного света. Предполагается, что это поможет спутникам быть не столь заметными для наблюдателей с Земли. Жалобы на это нередко поступали в отношении спутников Starlink - астрономы отмечали, что они мешают научным наблюдениям.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 4 реакций
Комментарии (0) 4 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Свинина дешевле творога: почему так странно растут цены?

Важно 11:27

Важно 0 комментариев

"На какие доходы рассчитаны эти цены? - удивляются рядовые жители. - Явно не на наши»...Уровень потребительских цен упорно ползет вверх. За месяц он вырос на 0,9%, говорят статистические данные, сравнивающие февраль и март. Жители же видят повышение цен по резко убывающим месячным доходам и накоплениям, у кого они есть... На что растут цены и что впереди...

"На какие доходы рассчитаны эти цены? - удивляются рядовые жители. - Явно не на наши»...Уровень потребительских цен упорно ползет вверх. За месяц он вырос на 0,9%, говорят статистические данные, сравнивающие февраль и март. Жители же видят повышение цен по резко убывающим месячным доходам и накоплениям, у кого они есть... На что растут цены и что впереди...

Читать
Загрузка

Рейтинг Трампа за 100 дней рухнул ниже минимума за 80 лет

Мир 11:23

Мир 0 комментариев

По итогам 100 дней пребывания в Белом доме рейтинг Дональда Трампа оказался самым низким за последние 80 лет. Лишь 39% граждан США поддержали деятельность Трампа на посту президента, а 55% высказались о ней негативно.

По итогам 100 дней пребывания в Белом доме рейтинг Дональда Трампа оказался самым низким за последние 80 лет. Лишь 39% граждан США поддержали деятельность Трампа на посту президента, а 55% высказались о ней негативно.

Читать

«Я русский»: шокирующая картина в подъезде рижской многоэтажки

Важно 11:22

Важно 0 комментариев

В одном из многоквартирных домов на улице Вишкю в Риге вот уже долгие годы сохраняется тревожная картина: одна из лестничных клеток пришла в ужасающий упадок. Ее стены исписаны лозунгами, восхваляющими Россию и русских, часто с откровенно уничижительным отношением к латышам. Об этом сообщает передача «Без Табу».

В одном из многоквартирных домов на улице Вишкю в Риге вот уже долгие годы сохраняется тревожная картина: одна из лестничных клеток пришла в ужасающий упадок. Ее стены исписаны лозунгами, восхваляющими Россию и русских, часто с откровенно уничижительным отношением к латышам. Об этом сообщает передача «Без Табу».

Читать

Казакс: по расходам на оборону необходимы долгосрочные решения

Новости Латвии 11:15

Новости Латвии 0 комментариев

Для обеспечения расходов на оборону необходимо найти долгосрочные решения, заявил во вторник президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Для обеспечения расходов на оборону необходимо найти долгосрочные решения, заявил во вторник президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Читать

Андрей Яхимович приглашает всех на бесплатный концерт: музыка в знак благодарности

Важно 11:00

Важно 0 комментариев

Концерт группы «Цемент»: музыка в знак благодарности за спасённую надежду. Андрей Яхимович разместил в Фейсбуке приглашение на концерт группы "Цемент".

Концерт группы «Цемент»: музыка в знак благодарности за спасённую надежду. Андрей Яхимович разместил в Фейсбуке приглашение на концерт группы "Цемент".

Читать

Россия сделала еще один перевод: до полной выплаты российских пенсий необходимы еще миллионы евро

Выбор редакции 10:55

Выбор редакции 0 комментариев

После неоднократных обращений Россия 22 апреля перечислила Государственному агентству социального страхования Латвии (VSAA) ещё одну незначительную сумму для выплаты пенсий своим гражданам. Однако для полной выплаты пенсий этим людям за первый квартал текущего года по-прежнему не хватает более 3 миллионов евро.

После неоднократных обращений Россия 22 апреля перечислила Государственному агентству социального страхования Латвии (VSAA) ещё одну незначительную сумму для выплаты пенсий своим гражданам. Однако для полной выплаты пенсий этим людям за первый квартал текущего года по-прежнему не хватает более 3 миллионов евро.

Читать