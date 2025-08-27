Или закроют въезд в ЕС: Анну Седокову вызовут на допрос в Ригу

Адвокат семьи погибшего баскетболиста Маргарита Гаврилова рассказала, что после всех экспертиз в Риге ждут бывшую спортсмена. Будут узнавать, что скрыла Седокова и причастна ли она к суициду. Информацию о следствии не будут разглашать.

По данным прокуратуры, прошлое расследование не выявило всех обстоятельств трагедии. Ранее в организме Тиммы не нашли следов употребления наркотиков плюс выяснилось, что у него не было психических расстройств. После этого его семья стала добиваться привлечения экс-ВИА Гры по статье о доведении до самоубийства.