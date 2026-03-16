Или впрягайтесь, или НАТО ждёт мрачное будущее: Трамп пригрозил Европе (3)

© LETA 16 марта, 2026 12:00

Мир 3 комментариев

НАТО ждёт «очень мрачное» будущее, если союзники США не помогут разблокировать важный для глобального экспорта нефти Ормузский пролив, заявил в интервью газете «Financial Times» в воскресенье президент США Дональд Трамп, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Как отметил Трамп, он ожидает, что так же, как США помогали Украине в войне с Россией, Европа поможет и в Ормузском проливе. «Если ответа не будет или он будет отрицательным, я считаю, что это будет очень плохо для будущего НАТО», — сказал Трамп.

Как допустил президент США, предстоящий саммит в Пекине с председателем Китая Си Цзиньпином может быть отложен.

Трамп призвал Китай оказать помощь в вопросе разблокирования Ормузского пролива.

«Мы хотели бы узнать до» этого саммита, сказал Трамп, отметив, что Китай, а также многие европейские страны в большей степени, чем США, зависят от нефти, которая транспортируется из Персидского залива.

«Справедливо, чтобы люди, которые получают выгоду от этого пролива, помогли обеспечить, чтобы там не произошло ничего плохого», — сказал Трамп.

Соединённые Штаты ведут консультации «примерно с семью» странами о получении помощи в кризисе вокруг Ормузского пролива, сказал Трамп.

Отвечая на вопрос о конкретной помощи, на которую он рассчитывает, Трамп заявил, что хотел бы получить тральщики для разминирования, а также «людей, которые могли бы нокаутировать некоторых плохих игроков, находящихся у [иранского] побережья».

Война Израиля и США с Ираном потрясла нефтяные рынки, и за последние две недели цены на сырую нефть резко выросли из-за рисков для поставок.

Стремясь ограничить рост цен на нефть, США отменили часть санкций на российскую нефть, которые были введены из-за развязанной Россией полномасштабной войны против Украины.

 

Комментарии (3)
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (3)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (3)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (3)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (3)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (3)

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (3)

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (3)

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

