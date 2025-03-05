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IKEA отзывает ряд опасных товаров: если купили что-то из списка — сдайте, пока током не ударило

Редакция PRESS 5 марта, 2025 19:48

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LETA

IKEA призывает всех покупателей, которые приобрели определённые уличные LED гирлянды из серии LEDLJUS, STRÅLA, SVARTRÅ и UTSUND, прекратить их использование и обратиться в IKEA для получения замены или полного возврата средств.

IKEA тщательно оценивает риски и проводит различные проверки безопасности товаров, чтобы убедиться, что они соответствуют всем применимым требованиям и нормативам на рынках, где представлена IKEA.

Однако из-за производственного дефекта штепселя вышеуказанных товаров не соответствуют установленным стандартам безопасности по защите от проникновения воды, что создаёт риск поражения электрическим током. Безопасность является приоритетом для IKEA, поэтому уличные LED гирлянды с указанным дефектом подлежат отзыву.

Товары, которые подлежат отзыву, можно узнать по следующим параметрам: названию товара, названию LED драйвера, дате его производства и названию штепселя.

Список отзываемых товаров в странах Балтии:

· LEDLJUS уличная гирлянда чёрная, 24 лампы

· STRÅLA LED штора уличная звёздная, 48 ламп

· SVARTRÅ LED гирлянда чёрная уличная, 12 ламп

· UTSUND LED гирлянда уличная чёрная, 24 лампы

Дефектные LED драйверы: ICPSH24-2-IL-1

Пометка о дате на дефектных LED драйверах ICPSH24-2-IL-1 (ГГНН): 2138, 2141, 2148, 2209, 2215, 2224, 2231, 2236, 2320, 2326, 2332, 2336, 2347, 2409, 2413, 2421, 2423, 2424, 2426, 2434, 2437

Дефектный штепсель: SYK-02F

Дефектные LED гирлянды из серии LEDLJUS, STRÅLA, SVARTRÅ и UTSUND можно вернуть в любой магазин и пункт IKEA для получения замены или полного возврата средств. Подтверждение покупки (чек) не требуется.

Кроме того, в рамках этого отзыва в других странах отзываются следующие товары (Эти товары были в продаже в странах Балтии до конца января 2024 года):

· LEDLJUS уличная гирлянда чёрная, 64 лампы

· SOMMARLÅNKE светодиодный напольный светильник 100 см, бежевый, уличный

· SOMMARLÅNKE уличная LED гирлянда разноцветная, 12 ламп

· STRÅLA уличная LED гирлянда мигающая золотая, 24 звезды

LED гирлянды и лампы с другими светодиодными драйверами, другими датами производства и другим штепселем не подпадают под этот отзыв.

IKEA приносит извинения за возможные неудобства.

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Комментарии (0) 9 реакций
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