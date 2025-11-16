Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
ИИ стал самым освоенным и желанным навыком на рабочих местах

Редакция PRESS 16 ноября, 2025 13:26

0 комментариев

Экспансия искусственного интеллекта (ИИ) на рабочих местах продолжает набирать силу. За последние два года четверть всех работников усовершенствовала навыки использования ИИ при выполнении рабочих обязанностей. Еще больше тех, кто хотел бы приобрести такие знания в ближайшем будущем, показали результаты последнего, проведенного осенью 2025 года, исследования «Цифровой портрет руководителя».

Использование ИИ в этом году стало самым востребованным навыком на рабочих местах, его освоили 24,8% всех респондентов. Если в предыдущие годы наибольший интерес к самым современным технологическим возможностям проявляли руководители, то в этом году активизировались и сотрудники. Среди руководителей высшего и среднего звена это умение освоили 24,5% опрошенных, а среди сотрудников – 25,2%. 2025 год также стал первым, когда ИИ стал самым востребованным навыком для освоения, опередив умение найти баланс работы и личной жизни (19,3%), планирование времени (17,4%) и мотивационные навыки (13,9%).

Из данных опроса можно сделать вывод, что обучение возможностям, которые предлагает ИИ, в ближайшие годы будет расширяться. 33,9% респондентов уже выразили желание освоить или дополнить именно эти цифровые знания. Особенно решительны в этом вопросе руководители – в этой группе такое желание выразили 38,2% опрошенных. Доля среди работников составляет 29,6%. Следует отметить, что интерес к ИИ в корпоративной среде почти вдвое выше, чем ко второму по популярности цифровому навыку – работе с системами обмена файлами. Его хотят освоить 19,2% всех респондентов.

«Огромные инвестиции, которые технологические гиганты вкладывают в развитие ИИ, начинают приносить ожидаемые результаты, делая эти инструменты полезными помощниками для работников, умеющих с ними обращаться. Речь уже не идет о написании текста заявления или генерации простой картинки. Сегодня инструменты ИИ работают как полноценные ассистенты, быстро извлекая и анализируя данные в различных разрезах из обширных баз данных, эффективно планируя рабочий день, программируя работающие приложения из текстовых команд, извлекая специфические детали из тысяч страниц толстых документов, облегчая таким образом жизнь сотрудникам. Умелое включение инструмента ИИ в повседневную работу позволяет существенно повысить производительность и тем самым сократить время, необходимое для выполнения работы. Данные опроса показывают, что в предпринимательской среде эти выгоды уже оценены и активно интегрируются в повседневную работу», – комментирует результаты Виестурс Слайдиньш, руководитель компании Jumis Pro, проводившей исследование.

Исследование «Цифровой портрет руководителя 2025» было проведено осенью 2025 года, в нем приняли участие 145 руководителей, руководителей отделов и сотрудников латвийских компаний.

Главные новости

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
Важно

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане

План Трампа: Киев отказался сокращать ВСУ и отдавать области
Важно

План Трампа: Киев отказался сокращать ВСУ и отдавать области

«Медленно, по слогам»: в школу только на латышском
Важно

«Медленно, по слогам»: в школу только на латышском

Комиссия Сейма по бюджету и финансам сохранила повышенное пособие для работающих родителей

Новости Латвии 13:47

0 комментариев

Пособие по уходу за ребенком для работающих родителей в следующем году сохранится на текущем уровне — 75%, решила в окончательное чтении Комиссия Сейма по бюджету и финансам.

Пособие по уходу за ребенком для работающих родителей в следующем году сохранится на текущем уровне — 75%, решила в окончательное чтении Комиссия Сейма по бюджету и финансам.

Загрузка

В Риге открывается главный рождественский базарчик

Новости Латвии 13:23

0 комментариев

С 28 ноября по 4 января на Домской площади в Старой Риге будет работать традиционный Рождественский базарчик.

С 28 ноября по 4 января на Домской площади в Старой Риге будет работать традиционный Рождественский базарчик.

Печальная статистика: только за прошлую неделю мошенники выманили у жителей полмиллиона евро

Важно 13:13

0 комментариев

На прошлой неделе мошенники выманили у жителей полмиллиона евро, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

На прошлой неделе мошенники выманили у жителей полмиллиона евро, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

В Латвии увеличилось число киберинцидентов

Новости Латвии 13:05

0 комментариев

В третьем квартале текущего года число зарегистрированных в Латвии киберинцидентов увеличилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 671, свидетельствуют данные учреждения по предотвращению киберинцидентов "Cert.lv".

В третьем квартале текущего года число зарегистрированных в Латвии киберинцидентов увеличилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 671, свидетельствуют данные учреждения по предотвращению киберинцидентов "Cert.lv".

План Трампа: Киев отказался сокращать ВСУ и отдавать области

Важно 12:59

0 комментариев

Киев готов обсуждать мирный план Дональда Трампа, но территориальный суверенитет Украины не может становиться предметом торга. Об этом заявила в четверг, 20 ноября, заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин на брифинге Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Киев готов обсуждать мирный план Дональда Трампа, но территориальный суверенитет Украины не может становиться предметом торга. Об этом заявила в четверг, 20 ноября, заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин на брифинге Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Ziedot.lv просит жертвовать тёплую одежу

Новости Латвии 12:51

0 комментариев

22 и 23 ноября в Латвии пройдут традиционные «Дни тёплой одежды», организованные благотворительной платформой Ziedot.lv. Принять участие в акции сможет любой желающий.

22 и 23 ноября в Латвии пройдут традиционные «Дни тёплой одежды», организованные благотворительной платформой Ziedot.lv. Принять участие в акции сможет любой желающий.

Провел 6 ночей в болоте: пропавший пенсионер чудом спасся под Юрмалой

Важно 12:48

0 комментариев

Ранее сообщалось о пропаже пенсионера по имени Евгений. Он уехал из дома в гости, но не вернулся. Семья и близкие искали его непрерывно всю неделю, и в субботу мужчина был найден. К счастью, живым, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Ранее сообщалось о пропаже пенсионера по имени Евгений. Он уехал из дома в гости, но не вернулся. Семья и близкие искали его непрерывно всю неделю, и в субботу мужчина был найден. К счастью, живым, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

