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Игорь с перфоратором патриотам ближе, чем латышский филолог: переводчик о «реальной цене» госязыка

Редакция PRESS 5 ноября, 2024 09:27

Латышские СМИ 0 комментариев

Продолжая цикл рассказов о том, сколько на самом деле зарабатывают люди в Латвии, портал la.lv опубликовал письмо переводчицы, работающей на латвийские телеканалы. И судя по её рассказу, образование в нашей стране не гарантирует высокую зарплату. Роли не играет даже выдающееся знание госязыка. А тот самый «Игорь с перфоратором» зарабатывает куда больше интеллигенции.

Лаума уже много лет работает переводчиком – с английского и русского языка на латышский.

«Я перевожу с так называемого скрипта (сценария) – то есть у меня есть текст, который произносят персонажи фильмов. Перевожу также турецкие, испанские сериалы. Скрипт идёт по-английски, а фильм на оригинальном языке. Только для непонятного мне турецкого языка, это требует больших усилий, чтобы выставить тайм-коды для актеров, чтобы они понимали, что и когда произносить.

Мне 58 лет, я закончила филологический факультет Латвийского университета, отделение латышского языка и литературы, и мне совесть не позволяет переводить совершенно клишированными, тупо переведенными на латышский фразами.

За одну минуту перевода фильма для латвийских телеканалов я получаю 0,90 центов. То есть за одну серию примерно 40 евро.

Может, есть такие гении, которые штампуют по две, а то и по три серии в день? Но я сомневаюсь, что это можно сделать на хорошем латышском языке. Может быть, какие-то мотивированные передовички могут. У латышей тоже иногда бывают рабы и рабовладельцы своей национальности на работе. Но я могу переводить по 1 серии в день. 40 х 5 дней = 200 евро в неделю. Это если раб-переводчик не работает по выходным, а он работает.

Это все, что нужно знать о скользких дамочках от политики на телевидении, которые произносят сладко-слезливые речи о важности великого латышского языка в Латвийской Республике. Я даже не буду комментировать престиж и зарплату учителей латышского языка.

Так что вы правы. Человек с перфоратором патриотам ближе, чем госязык. О госязыке будут хлюпать 18 ноября, может даже слезинку пустят. Но в конвертике за снос плитки этот патриот заплатит 800 евро и глазом не моргнет.

То, что я написала, звучит прискорбно, но это реальность. Дикий капитализм. Это могли бы решить сильные профсоюзы, которых нет. Даже профсоюз учителей ничего особого не добился», - пишет переводчик.

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