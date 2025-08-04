Бранте резко критикует неплательщиков: "Мы еще застряли в таком мышлении, согласно которому мы клевые и крутые - мы умеем обойти систему и государство!". Она сравнивает это с ребяческим упрямством: "назло маме уши отморожу" - и считает такое мышление распространенным.

Юрист приводит конкретный пример из дел по алиментам, когда люди сознательно скрывают свои доходы: "Должник по алиментам уклоняется от их выплаты в таком размере, в каком он мог бы полноценно помогать ребенку вырасти, получить образование, поддерживать здоровье в хорошем состоянии".

Она также говорит, что многие неплательщики алиментов декларируют минимальный доход, чтобы избежать обязанностей, хотя в суде их спрашивают: "Как вы можете позволить себе то или другое?". Такой неплательщик признает мелкие сделки наличными и заявляет, что подрабатывает неофициально.

Бранте не отрицает, что сделки с наличными - это часть нашей жизни: "Давайте честно - у каждого, от дворника до депутата, бывают мелкие или не очень мелкие покупки, где мы тратим наличные, и это нормально".

Однако она подчеркивает, что налоги - это основа общества: "Платить деньги в виде налога - это тоже нормально, потому что на налоги мы можем строить, развивать, просвещать, улучшать, делать разные вещи".

Экс-депутат отмечает ту проблему, что недоверие государственной власти ослабляет желание платить налоги и мы не видим, куда уходят наши деньги, но это не означает, что не платить налоги можно.

Бранте - сторонница более жестких мер по отношению к неплательщикам налогов: "Госполиция имеет право в рамках уголовного процесса зайти и проверить соответствующие данные. Если в самом деле при использовании соответствующего алгоритма видно, что человек тотально жульничает и отмывает деньги, почему бы не контролировать таких типов?"

Она также считает, что более жесткий контроль в банках и в СГД необходим, поскольку "долгое время отмываются российские деньги, и тогда нет иной возможности, как приступить к довольно критическим мерам, чтобы это прекратить". Бранте подчеркивает, что действия СГД обоснованны, так как "мы все видим и жалуемся, что денег нет - на то нет, на это не хватает, на сё не хватает и на государственном, и на муниципальном, и на частном уровне, но очереди в супермаркетах не уменьшились и покупательная способность у людей не снизилась. Мы живем в двух разных реальностях".