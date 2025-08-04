Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Иева Бранте: «Мы застряли в таком мышлении, согласно которому не платить налоги — это круто» (3)

TV24 4 августа, 2025 11:00

Выбор редакции 3 комментариев

TV24

Юрист и экс-депутат Рижской думы Иева Бранте на телеканале TV24 в программе Preses klubs разъяснила, почему налоги надо платить, почему уклонение от их уплаты приводит к проблемам и как госконтроль мог бы сократить жульничество с налогами.

Бранте резко критикует неплательщиков: "Мы еще застряли в таком мышлении, согласно которому мы клевые и крутые - мы умеем обойти систему и государство!". Она сравнивает это с ребяческим упрямством: "назло маме уши отморожу" - и считает такое мышление распространенным.

Юрист приводит конкретный пример из дел по алиментам, когда люди сознательно скрывают свои доходы: "Должник по алиментам уклоняется от их выплаты в таком размере, в каком он мог бы полноценно помогать ребенку вырасти, получить образование, поддерживать здоровье в хорошем состоянии".

Она также говорит, что многие неплательщики алиментов декларируют минимальный доход, чтобы избежать обязанностей, хотя в суде их спрашивают: "Как вы можете позволить себе то или другое?". Такой неплательщик признает мелкие сделки наличными и заявляет, что подрабатывает неофициально.

Бранте не отрицает, что сделки с наличными - это часть нашей жизни: "Давайте честно - у каждого, от дворника до депутата, бывают мелкие или не очень мелкие покупки, где мы тратим наличные, и это нормально".

Однако она подчеркивает, что налоги - это основа общества: "Платить деньги в виде налога - это тоже нормально, потому что на налоги мы можем строить, развивать, просвещать, улучшать, делать разные вещи".

Экс-депутат отмечает ту проблему, что недоверие государственной власти ослабляет желание платить налоги и мы не видим, куда уходят наши деньги, но это не означает, что не платить налоги можно.

Бранте - сторонница более жестких мер по отношению к неплательщикам налогов: "Госполиция имеет право в рамках уголовного процесса зайти и проверить соответствующие данные. Если в самом деле при использовании соответствующего алгоритма видно, что человек тотально жульничает и отмывает деньги, почему бы не контролировать таких типов?"

Она также считает, что более жесткий контроль в банках и в СГД необходим, поскольку "долгое время отмываются российские деньги, и тогда нет иной возможности, как приступить к довольно критическим мерам, чтобы это прекратить". Бранте подчеркивает, что действия СГД обоснованны, так как "мы все видим и жалуемся, что денег нет - на то нет, на это не хватает, на сё не хватает и на государственном, и на муниципальном, и на частном уровне, но очереди в супермаркетах не уменьшились и покупательная способность у людей не снизилась. Мы живем в двух разных реальностях".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3) 101 реакций
Комментарии (3) 101 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:25 24.08.2025
Латвия: партии по осени считают…
Sfera.lv 9 минут назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 8 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
В Латвии объявлено жёлтое предупреждение из-за гроз
Bitnews.lv 1 день назад
Атмосфера переменчивая: дожди и грозы сохранятся в Латвии
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: не до развлечений
Sfera.lv 2 дня назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО) (3)

Важно 14:53

Важно 3 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (3)

Важно 14:00

Важно 3 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (3)

Важно 13:45

Важно 3 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (3)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 3 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (3)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 3 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (3)

Важно 12:54

Важно 3 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (3)

Важно 12:35

Важно 3 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать