Идут на поправку: дети после лечения от опасной инфекции выписываются из больницы

По состоянию на полдень четверга в BKUS проходят лечение 16 детей (в среду — 22). В инфекционном отделении находятся 12 маленьких пациентов (днем ранее — 18), а четверо — по-прежнему в отделении интенсивной терапии.

Врачи больницы подчеркивают, что все пациенты получают необходимое лечение в соответствии с их состоянием. Медиков беспокоит то, что это первый случай, когда эта опасная инфекция распространяется в таких масштабах. Она зафиксирована в разных районах Латвии, в том числе в Риге и ближайших городах — Адажи, Сигулде, Цесисе и Елгаве. Выявлено около 900 контактных лиц в образовательных учреждениях и по месту жительства.

Специалисты напоминают, что в этой ситуации нельзя забывать о важности личной гигиены, особенно детям. Необходимо тщательно мыть руки, фрукты и овощи, а также продукты, которые не будут подвергаться термической обработке. При малейших подозрениях на наличие симптомов инфекции E. сoli — схваткообразных болях в животе и кровавой диарее — следует немедленно обратиться к врачу.