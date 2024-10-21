Идиоты! Ветерана латвийской политики привлекут к ответственности за оскорбление молодежи

Президиум Сейма считает, что на заседании 10 октября, во время рассмотрения поправок к закону о выборах в Совет местных самоуправлений, Кирштейнс допустил оскорбительные и обидные высказывания.

''[...] идиоты без социальной ответственности, без мышления и без образования'', - сказал он о способностях молодых людей. Он посвятил слова молодым матерям: «[...] как эти девочки будут голосовать, скажите, если, эти 400... они... Вы же не собираетесь лишать их этого права голоса, когда они даже не знают, кто отец ребенка, когда врач спрашивает ее, кто отец, она не может сказать, не так ли».

В ходе дебатов Кирштейн также провел сравнение между «хунвейбинами» и молодежью, обращаясь к своему оппоненту. Заявление «[...] хунвейбины в основном были в возрасте от 14 до 16 лет, ну, они выглядят как вы, это комплимент вам» могло быть воспринято как нападение на личность и физические характеристики оппонента, считают авторы петиции.

В президиуме считают, что высказывания Кирштейна, включающие личные нападки и пренебрежительные замечания в адрес социальных групп и оппонентов, грубо нарушают букву и дух Кодекса поведения членов парламента.

Ответственный комитет примет решение о дальнейших действиях в среду, 23 октября.