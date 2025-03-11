Идея: Алвис Херманис призывает Латвию создать ядерное оружие

По мнению Херманиса, "одной из главных задач следующего правительства Латвии в 2026 году и следующего президента Латвии в 2027 году должно стать создание программы производства атомного оружия".

Он приводит в пример Израиль.

-Например, Израиль в четыре раза меньше Латвии и оно у них есть. Производство довольно простое, проблема в составляющих. Надеюсь, наши будущие лидеры тоже займутся этим.

...Идея вызвала бурную дискуссию.

-Горби плачет...

-Читаю все это и думаю, как у некоторых совсем крышу снесло! Атомное оружие, война, ненависть, раздор! Дорогие люди! Жизнь так коротка! Только от нас зависит, будет ли вокруг нас любовь или ненависть!

-Смешно, если бы не было так грустно. В. Фрейберга считает, что Ширак однажды сказал: "У вас есть возможность промолчать". Мы до сих пор не воспользовались этой возможностью. Мы продолжаем ссориться с Россией, как будто поддержка США будет длиться вечно. Надо думать о другом, надо быть умнее.

Может быть, жить в ладу с соседями?

-При такой расстановке все кандидаты в президенты просто будут прятаться в кустах у птичьих гнезд и не дышать. - Может, начать помягче - с противопехотных мин?

-Идея верная, и даже Фейгин сейчас говорит нечто подобное. Но – как можно представить эту кнопку в руках таких персонажей, как нынешние некомпетентные люди в руководстве страной? Домашнее задание до тех пор – не только избрать людей с ценностями, на которых родилась и процветала Латвия, не только поместить в безопасные места преступников, которые открыто крадут нашу работу, но и обеспечить, чтобы подобное никогда, никогда, никогда не повторилось...