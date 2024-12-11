И в третий раз бросил старик в море невод: Дом Москвы снова не продали

На этот раз объект недвижимости предлагался на повторных торгах с начальной ценой 2,499 миллиона евро. В состав лота входили земельный участок площадью 966 квадратных метров и расположенное на нем здание.

Таким образом, третья попытка продать Дом Москвы через аукцион завершилась для VNĪ безрезультатно. При этом стартовая цена продажи уже была снижена более чем на миллион евро – с 3,57 до 2,49 миллиона.

Изначально, в сентябре, Дом Москвы выставлялся на первый аукцион с начальной ценой 3,57 миллиона евро. Однако покупатели не проявили интереса, и цену снизили на 20%, предложив объект на втором аукционе за 2,856 миллиона евро. Но и этот этап не принес заявок. К ноябрьским торгам стартовая цена была уменьшена еще на 10%, до 2,499 миллиона евро, но желающих приобрести недвижимость снова не нашлось.