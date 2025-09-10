И указывать не вошедшие риски: депутаты поддержали поправки к закону о страховании

Законопроект вводит требование излагать условия страхового договора простым языком, чтобы потребителям было максимально понятно, какие риски покрывает и какие не покрывает конкретная страховка.

Потребители часто заключают договоры страхования, не вдаваясь в подробности и тщательно не знакомясь с условиями договора, в том числе с условиями покрытия включенных в договор рисков, что впоследствии может привести к разногласиям между страховщиком и застрахованным лицом по выплате страхового возмещения.

Впредь для ясности условий в страховом полисе нужно будет четко указать как включенные, так и не включенные риски.

Законопроект предусматривает, что договор страхования формируют страховой полис вместе с условиями договора страхования, а также все изменения и дополнения к договору, о которых договорились стороны.

Депутаты поддержали передачу законопроекта на рассмотрение в первом чтении.