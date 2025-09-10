4,5 млн. за два года! Британия тонет в миграционном кризисе

В 2025 году через Ла-Манш прибыло более 30 тысяч нелегалов — на 37% больше, чем в прошлом году. Только за один день сентября границу пересекли свыше тысячи человек. Заявки на убежище растут лавинообразно: за год их подано более 111 тысяч — максимум почти за полвека.

Основной поток идёт из Сирии, Афганистана, Эритреи и других стран Азии и Африки. При этом параллельно страна переживает шокирующий рост легальной миграции: за два года — около 4,5 млн человек. Для сравнения, США за тот же период приняли меньше, хотя их население в пять раз больше. Вместо инженеров и IT-специалистов, которых не хватает после «брекзита», Великобритания выдала сотни тысяч виз низкоквалифицированным рабочим.

Национальная служба здравоохранения на пределе: очереди к врачам выросли на 20%. Рынок жилья трещит по швам — аренда в Лондоне подскочила на 15% за два года, а доступного жилья почти не осталось.

Кризис миграции рушит и политический ландшафт. Консерваторы проиграли выборы 2024 года, а лейбористы Кира Стармера оказались не в силах справиться с ситуацией. Попытка переселить беженцев из гостиниц в заброшенные казармы вызвала новую волну возмущения. На этом фоне партия Найджела Фаража «Reform UK» рвётся вперёд — уже в августе 2025 года она вышла в лидеры с поддержкой 28%.

Эксперты предупреждают: если тенденции сохранятся, население страны достигнет 80 млн к 2040 году. Для одних это катастрофа, для других — шанс на политический реванш. Но ясно одно: миграционный хаос стал главным вызовом для Британии в XXI веке.