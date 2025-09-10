Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
4,5 млн. за два года! Британия тонет в миграционном кризисе

Редакция PRESS 10 сентября, 2025 17:05

Мир 0 комментариев

Великобритания захлёбывается в миграционном кризисе, масштабы которого эксперты называют беспрецедентными. Ни «брекзит», ни обещания политиков не смогли остановить поток мигрантов. Напротив — страна бьёт рекорды по нелегальной и легальной миграции.

В 2025 году через Ла-Манш прибыло более 30 тысяч нелегалов — на 37% больше, чем в прошлом году. Только за один день сентября границу пересекли свыше тысячи человек. Заявки на убежище растут лавинообразно: за год их подано более 111 тысяч — максимум почти за полвека.

Основной поток идёт из Сирии, Афганистана, Эритреи и других стран Азии и Африки. При этом параллельно страна переживает шокирующий рост легальной миграции: за два года — около 4,5 млн человек. Для сравнения, США за тот же период приняли меньше, хотя их население в пять раз больше. Вместо инженеров и IT-специалистов, которых не хватает после «брекзита», Великобритания выдала сотни тысяч виз низкоквалифицированным рабочим.

Национальная служба здравоохранения на пределе: очереди к врачам выросли на 20%. Рынок жилья трещит по швам — аренда в Лондоне подскочила на 15% за два года, а доступного жилья почти не осталось.

Кризис миграции рушит и политический ландшафт. Консерваторы проиграли выборы 2024 года, а лейбористы Кира Стармера оказались не в силах справиться с ситуацией. Попытка переселить беженцев из гостиниц в заброшенные казармы вызвала новую волну возмущения. На этом фоне партия Найджела Фаража «Reform UK» рвётся вперёд — уже в августе 2025 года она вышла в лидеры с поддержкой 28%.

Эксперты предупреждают: если тенденции сохранятся, население страны достигнет 80 млн к 2040 году. Для одних это катастрофа, для других — шанс на политический реванш. Но ясно одно: миграционный хаос стал главным вызовом для Британии в XXI веке.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

