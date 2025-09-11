Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Не была комсомолкой? Запрос о связи с одной организацией возмутил Браже (3)

Редакция PRESS 11 сентября, 2025 08:07

LETA

Министр иностранных дел Байба Браже ("Новое Единство") усматривает в действиях "Объединенного списка" (ОС), который подал в парламент запрос с требованием разъяснить ее связь с одной из организаций 35 лет назад, попыткой повлиять на процесс принятия решений о санкциях Европейского союза (ЕС). Об этом говорится в ответе министра депутатам ОС.

Оппозиционный ОС в запросе сообщил о Латвийском молодежном союзе прогресса, который был преемником комсомольской организации и к которому Браже якобы имела отношение. В запросе депутаты ОС требуют от министра различную информацию о ее профессиональной и политической деятельности в 1990-1991 гг., так как не нашли соответствующей информации, а также интересуются, каким образом Браже в свое время попала в Министерство иностранных дел (МИД).

Комментируя запрос, глава МИД заявила, что в июле получила информацию о направленной против нее кампании, которую, возможно, финансирует "известный в Латвии российский олигарх". По мнению Браже, цель кампании - дискредитировать ее, повлиять на решения ЕС и Латвии о продлении санкций против граждан России, добиться изменения позиции правительства и Сейма по вопросу об усилении санкций против России.

По словам Браже, с момента ее вступления в должность министра иностранных дел к ней обращались действующие и бывшие политики, общественные и культурные деятели, пытаясь добиться изменения позиции правительства и Сейма по вопросу санкций против России. Об этих попытках она информировала службы безопасности.

Министр предположила, что поскольку эти попытки не увенчались успехом и позиция правительства Латвии осталась неизменной, было принято решение начать публичную кампанию против нее как главы МИД и одного из должностных лиц, участвующих в процессе принятия решений.

Министр напомнила, что до 15 сентября Совет ЕС должен принять решение о том, вносить ли изменения в санкции против России. Браже выразила надежду, что запрос депутатов ОС, поданный незадолго до 15 сентября, с этим не связан. Она подчеркнула, что в нынешних условиях важна единая позиция в интересах безопасности Латвии, включая усиление санкций против России и борьбу с дезинформацией.

Отвечая на запрос депутатов, Браже отметила, что годы ее учебы на юридическом факультете Латвийского университета с 1985 по 1990 год совпали с процессом восстановления независимости, в котором она участвовала как член Народного фронта Латвии. После окончания вуза в 1990 году она работала юристом, а с 1993 года - в МИД.

Как пояснила Браже, в 1990 году она сотрудничала с Латвийским молодежным союзом прогресса как юрист, однако не занимала никаких должностей в руководящих структурах организации, а выполняла административные и юридические задачи. Браже подчеркнула, что попытки ОС связать ее с комсомольской организацией необоснованны, поскольку комсомол в Латвии был ликвидирован еще до того, как она окончила университет в июне 1990 года.

Сегодня запрос ОС рассмотрела комиссия Сейма по запросам, которая его отклонила.

Как сообщалось, миллиардер Петр Авен, который имеет двойное гражданство Латвии и России, обратился в Государственную полицию с просьбой возбудить уголовный процесс против Браже за клевету в связи с ее высказываниями в газете "Diena".

Авен ранее также распространил заявление для прессы, в котором указал, что Браже необоснованно обвиняет его в коррупционных связях с высшим политическим руководством России и в отмывании денег.

Против Авена введены санкции ЕС, которые он оспаривает.

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

