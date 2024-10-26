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И снова о мигрантах: «Это какой-то кошмар!» — возмущается Элита Вейдемане; ей отвечают, что это расизм

la.lv 26 октября, 2024 16:54

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"Сегодня пришлось побывать в Риге. Это какой-то кошмар: становится похоже, что в центре половина пешеходов и велосипедистов - черные. Студенты, не так ли?" - таким выводом 24 октября поделилась в соцсети "Х" журналистка Элита Вейдемане.

Ее пост вызвал настоящую бурю в комментариях. Есть те, кто разделяет ее мнение, другие считают такие высказывания расизмом. Однако весьма обширная дискуссия свидетельствует о том, что вопрос мигрантов в данный момент встревожил общественность в Латвии, поскольку, помимо прочего, было озвучено мнение. что "в стране политика иммиграции пущена на самотек, и предприниматели, которым нужна дешевая рабсила, находят решения".

- Скоро можно будет сказать "я сегодня был в Африке".

- Не так уж кошмарно, уважаемая дама. Если смотреть мимо них, как будто их нет, можно кое-где все же увидеть красоту и прелесть Латвии. Давайте обратим свои взгляды и мысли на это. А эти копченые пусть идут дозревать.

- Мне тоже сегодня случилось побывать. Не хватает того, что обслуживающая сфера полностью русифицирована, то есть русских везде обслуживают по-русски, так еще и "носители культуры" иного рода заполонили Ригу. Каждый раз при посещении Риги убеждаюсь, что их становится все больше.

- В стране политика иммиграции пущена на самотек, и предприниматели, которым нужна дешевая рабсила, находят решения. Финансовому директору и инвестору Bolt все равно, кто эту котлету на дом везет - Янис, Ашок или Касым.

- Я во вторник точно так же себя чувствовала. А когда в поликлинике увидела, как трое проходят обязательный медосмотр, вообще скверно на душе стало. Разве такова моя СТОЛИЦА?!

- Увы, да. Очень неприятная тенденция, но факт. :(

- Район "Детского мира" скоро будет как местный Мальмё, их мечеть по соседству магнитом тянет.

- Не так страшно: недавно в троллейбусе на участке от Матиса до Дзирнаву насчитала всего 21. Правда, всего с одной стороны улицы.

- Расистка. Ну, тогда лучше больше не приезжайте в Ригу, есть, поди, и другой крупный город недалеко от места жительства. Я лучше буду встречать в Риге иностранных студентов с сумкой на спине, которые работают, а не вас, кто не создает никакой прибавочной стоимости, а только разжигает вражду.

- Живу в центре лет шесть, да, может быть, южных азиатов больше, но не каждый десятый, не говоря уже о половине. Другое дело - курьеры из Wolt и Bolt - до ковида большинство было местных, сейчас местных хорошо если 10%. Но там все равно ничего заработать нельзя, там можно только подработать.

- Недавно был в Риге. На Тейке уютно, но ближе к Привокзальной площади понял, что продвигаюсь к югу. А  сейчас (в Даугавпилсе) видел, как сильно загорелым людям привез [еду] курьер - парень из Калупе.

- Нужно ли оценивать поддержку велодорожек в Риге как поддержку мигрантов?

- А другая половина - русские. Латышей больше нет.

- Из-за этого я в Риге больше и не живу.

- Ну да, русские плохие, надо черных.

- Расисты - обычно люди с комплексами! Что это с тобой случилось? Завидно, что у других жизнь лучше?

- Расизм в Латвии рулит!

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