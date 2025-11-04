И скандал не помеха? Изгнанный из Британии спортсмен выступит за Латвию

Как сообщила британская телерадиокорпорация BBC, дисциплинарная комиссия Федерации гребли и каноэ Великобритании («Paddle UK») признала, что Розенталс «серьёзно дискредитировал» свой вид спорта, разместив в марте на своём публичном аккаунте Instagram видео, где он совершает «сексуальный акт» в самолёте.

Помимо запрета на участие в тренировках и соревнованиях, спортсмен также исключён из программы «World Class», финансируемой Британской спортивной лотереей, которая направлена на поддержку спортсменов, готовящихся к Олимпийским играм 2028 и 2032 годов.

«Он подал в британскую федерацию заявление о переходе, которое должно быть утверждено Международной федерацией каноэ (ICF). Решение обещают принять до Нового года. Латвийская федерация дала согласие на переход, и британская сторона также не возражает», — пояснила Лауре.

На чемпионате мира по гребному слалому среди спортсменов до 23 лет в 2023 году Розенталс завоевал серебряную медаль в соревнованиях на каноэ. По словам Лауре, до сих пор он имел возможность тренироваться в условиях, которые очень дорогостоящи и недоступны для большинства латвийских спортсменов.