"Цена латвийского картофеля тоже будет высокой. С учетом большой влажности почвы, даже если он и вырастет, портиться будет очень быстро. Так что нужно считаться с тем, что латвийская продукция станет дороже", - прогнозирует министр.

По его словам, восполнить дефицит поможет импорт, однако, когда нет местной продукции, он тоже не будет дешевым.

"Потребителям не стоит надеяться на дешевые продукты, даже из-за рубежа", - отметил министр.

"Думаю, что потребителям стоит делать запасы на зиму. Похоже, это именно тот год, когда стоит что-то заготовить и замариновать, чтобы зимой было что есть", - сказала в передаче заместитель председателя правления общества "Крестьянский Сейм" Майра Дзелзкалея-Бурмистре.

Она подчеркнула, что рост цен неизбежен, и призвала потребителей покупать продукты напрямую у фермеров, без множества посредников, которые прибавляют свою наценку.

(Delfi.lv)