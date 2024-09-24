«И это нормально? Учитель не знает, какую зарплату он получит в октябре»: директор гимназии

«Это абсолютное нарушение прав человека, потому что мы не знаем… Я даже не могу сказать, сколько ты, мой дорогой человек, получишь в этом октябре?! Вы понимаете?" Таранда раскритиковал решения правительства относительно зарплат учителей.

"Это абсурд", - вторил ей в программе журналист и автор документальных фильмов Сандийс Семенов, заявив, что общественность видит "какими темпами Сейм и правительство повышают себе зарплаты".

«У судей есть зарплаты! Зарплаты судей, например, очень конкурентоспособны по сравнению с Западом. Любой из нас, кто бывал где-нибудь в странах Западной Европы, может убедиться, что цены в магазинах уже не отличаются. Однако зарплаты различаются в два-три раза", - сказал Семенов.

Как уже сообщалось, что Латвийский союз работников образования и науки (LIZDA) на внеочередном заседании в среду, 25 сентября, обсудит с политиками возможность продолжения реализации графика заработной платы учителей.

Профсоюз обеспокоен неопределенностью того, будет ли повышена в 2025 году самая низкая ставка зарплаты для учителей согласно графику, принятому правительством весной прошлого года после масштабной забастовки педагогов.