И это еще меньше, чем хотели: Rīgas siltums повышает тарифы на теплоэнергию (1)

Редакция PRESS 28 августа, 2025 16:10

Новости Латвии 1 комментариев

Тариф на теплоэнергию АО «Rīgas siltums» с 1 октября этого года вырастет на 11,9%, достигнув 83,01 евро за мегаватт-час (МВт·ч), сообщается в информации, опубликованной Министерством экономики (EM).

В министерстве также уточняют, что без учёта корректировки тариф на теплоэнергию «Rīgas siltums» с 1 октября вырастет на 4,1%, составив 80,96 евро за МВт·ч. Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) утвердила указанный тариф на теплоэнергию «Rīgas siltums».

По данным предприятия, первоначально представленный регулятору тариф на теплоэнергию «Rīgas Siltum» с непредвиденной составляющей расходов в размере 2,05 евро за МВт·ч предусматривал повышение на 21,5% — до 90,15 евро за МВт·ч. В настоящее время окончательный тариф на теплоэнергию «Rīgas Siltum» с непредвиденной составляющей доходов в размере 3,6 евро за МВт·ч составляет 74,17 евро за МВт·ч.

В министерстве поясняют, что меньшему повышению тарифов, чем изначально планировалось, способствовали закупка тепловой энергии на внерыночных условиях по цене ниже утвержденного тарифа на производство тепловой энергии, а также оптимизация рынка тепловой энергии путем полного перехода на суточный рынок, что позволит обеспечить более низкую закупочную цену на тепло, произведенное на биотопливных теплоисточниках, и максимально использовать сбросное тепло.

Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) отметил, что факт меньшего роста тарифа на теплоэнергию, чем планировалось изначально, подтверждает, что при участии всех сторон решение можно найти.

Министерство экономики является акционером не только «Rīgas siltums», но и АО «Latvenergo», одного из независимых поставщиков теплоэнергии. «Таким образом, регулярно собираясь за одним столом и совместно ища возможности для снижения роста тарифа, такие возможности были найдены», — подчеркнул Валайнис.

Комментарии (1)
Военно-­воздушные силы Финляндии намерены отказаться от использования свастики (1)

Свастику планируют убрать с флагов частей Военно-­воздушных сил Финляндии в рамках реформы флагов ВВС, сообщает новый командир авиаполка Карелии. Точные сроки пока не определены, пишет yle.

ДТП с погибшими на Вентспилсском шоссе: движение ограничено (1)

В результате ДТП на Вентспилском шоссе на трассе в районе волости Тумес ограничено движение.

Рижане, подвиньтесь: зерновозам разрешили возить зерно в порт через Ригу (1)

Мэр Риги Виестур Клейнбергс поручил самоуправлению с 3 сентября обеспечить крестьянам возможность доставки урожая в Рижский порт.

Что нам продают под видом растительного масла: «рафинированное» и «дезодорированное»? (1)

Люди старшего поколения хорошо помнят времена, когда для готовки использовали топленое или сливочное масло, а иногда и сало. Однако в 90–х годах диетологи заговорили о смертельной опасности животных жиров, что, как выяснилось позже, оказалось во многом преувеличением. Тем не менее пищевые привычки изменились, и теперь для жарки чаще всего используют растительное масло. При этом оно, независимости от исходного сырья, бывает рафинированным и нерафинированным. Например, найти нерафинированное подсолнечное масло на прилавках латвийских супермаркетов не так–то просто, а стоит оно примерно на 30% дороже. Так есть ли смысл переплачивать?

«С такими соседями у нас час Х всегда!» Слайдиньш о том, нужно ли уже рыть бункер (1)

Телеканал TV24 получил конкретный вопрос от зрителя, адресованный майору Национальных вооруженных сил (НВС) Янису Слайдиньшу, а именно, стоит ли жителям уже начинать рыть бункеры и изготавливать оружие самостоятельно или у нас есть еще пара лет.

Рост зарплат опережает инфляцию?! Занятные цифры от ЦСУ о средних окладах по стране (1)

Во втором квартале 2025 года среднемесячная брутто-зарплата в Латвии составила 1 808 евро, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ) на своей странице в Facebook.

Это вы так сократили расходы? Не смешите людей: расклад по цифре 171 млн, озвученной Силиней (1)

"Правительство объявило на пресс-конференции, что в следующем году ему удалось сократить расходы на 171 миллион евро. Обычно при сокращениях идет много шума от пострадавших, а на этот раз его не было. Очень подозрительно. Нашел доклад от министерства финансов и мои подозрения подтвердились, - пишет на своей странице ФБ юрист, экс-депутат Сейма Юрий Соколовский. 

