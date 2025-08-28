В министерстве также уточняют, что без учёта корректировки тариф на теплоэнергию «Rīgas siltums» с 1 октября вырастет на 4,1%, составив 80,96 евро за МВт·ч. Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) утвердила указанный тариф на теплоэнергию «Rīgas siltums».

По данным предприятия, первоначально представленный регулятору тариф на теплоэнергию «Rīgas Siltum» с непредвиденной составляющей расходов в размере 2,05 евро за МВт·ч предусматривал повышение на 21,5% — до 90,15 евро за МВт·ч. В настоящее время окончательный тариф на теплоэнергию «Rīgas Siltum» с непредвиденной составляющей доходов в размере 3,6 евро за МВт·ч составляет 74,17 евро за МВт·ч.

В министерстве поясняют, что меньшему повышению тарифов, чем изначально планировалось, способствовали закупка тепловой энергии на внерыночных условиях по цене ниже утвержденного тарифа на производство тепловой энергии, а также оптимизация рынка тепловой энергии путем полного перехода на суточный рынок, что позволит обеспечить более низкую закупочную цену на тепло, произведенное на биотопливных теплоисточниках, и максимально использовать сбросное тепло.

Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) отметил, что факт меньшего роста тарифа на теплоэнергию, чем планировалось изначально, подтверждает, что при участии всех сторон решение можно найти.

Министерство экономики является акционером не только «Rīgas siltums», но и АО «Latvenergo», одного из независимых поставщиков теплоэнергии. «Таким образом, регулярно собираясь за одним столом и совместно ища возможности для снижения роста тарифа, такие возможности были найдены», — подчеркнул Валайнис.