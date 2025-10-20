И для грузовиков: в Салацгриве открывается движение по новому мосту

Это будет сделано сегодня в течение дня. Движение транспорта будет организовано по одной полосе нового моста и будет регулироваться светофорами. Пешеходное движение также продолжит движение по тротуару нового моста.

С перенаправлением движения на новый мост грузовой транспорт с фактической массой более 44 тонн также сможет пересекать реку в Салацгриве.

Закрытая полоса будет ограничена ограждениями, разрешенная скорость движения по мосту составит 50 километров в час, разрешенных в населенных пунктах. Планируется, что реверсивное движение сохранится до полного открытия моста, которое запланировано на середину ноября.

В то же время Латвийская корпорация автомобильного транспорта сообщает, что строительные работы на национальной дорожной сети продолжаются на 27 участках. Наиболее существенные ограничения движения сохраняются на региональных дорогах между Балви и Литени, Кокнесе и Вецбебри, а также Валдемарпилсом и Руди.

Чтобы получить или предоставить информацию о том, что происходит на государственных дорогах, жителям предлагается позвонить по бесплатному номеру информационного центра LVC 80005555.

Как сообщалось, движение транспорта через реку Салаца в Салацгриве осуществляется по временному мосту с 30 августа 2024 года. Первоначально грузоподъемность моста была установлена ​​на уровне 52 тонн, однако с 28 февраля 2025 года движение тяжелого транспорта грузоподъемностью более 44 тонн по временному мосту запрещено.

Существующий мост через реку Салаца полностью снесен, и на его месте строится новый четырехпролетный железобетонный балочный мост с новыми опорами и стальными балками.

Заказчиком проекта моста выступило Салацгривское (ныне Лимбажское) самоуправление, автором проекта – ООО «Projekts 3», а надзор за строительством осуществляет ООО «Ceļuprojekts». Строительство моста осуществляет полное товарищество «NB&Tilts», в состав которого входят компании «Nordes būve» и «Tilts». Предлагаемая стоимость договора составляет 14,972 млн евро без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

Строительство нового моста софинансируется Фондом объединения Европы (CEF) в рамках третьего конкурса проектов военной мобильности.

Мост через реку Салаца расположен на Таллиннском шоссе и является частью Европейской транспортной сети (TEN-T), а также частью европейского автомобильного маршрута E67 или участка «Via Baltica», который обеспечивает местные и международные перевозки, а также военную мобильность.