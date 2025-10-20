Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
И для грузовиков: в Салацгриве открывается движение по новому мосту

20 октября, 2025 09:57

Новости Латвии 0 комментариев

Реверсивное движение через реку Салаца в Салацгриве будет переключено с временного моста на новый, а также будут сняты ограничения на грузовые перевозки, сообщили в компании «Латвийские государственные дороги» (ЛГД).

Это будет сделано сегодня в течение дня. Движение транспорта будет организовано по одной полосе нового моста и будет регулироваться светофорами. Пешеходное движение также продолжит движение по тротуару нового моста.

С перенаправлением движения на новый мост грузовой транспорт с фактической массой более 44 тонн также сможет пересекать реку в Салацгриве.

Закрытая полоса будет ограничена ограждениями, разрешенная скорость движения по мосту составит 50 километров в час, разрешенных в населенных пунктах. Планируется, что реверсивное движение сохранится до полного открытия моста, которое запланировано на середину ноября.

В то же время Латвийская корпорация автомобильного транспорта сообщает, что строительные работы на национальной дорожной сети продолжаются на 27 участках. Наиболее существенные ограничения движения сохраняются на региональных дорогах между Балви и Литени, Кокнесе и Вецбебри, а также Валдемарпилсом и Руди.

Чтобы получить или предоставить информацию о том, что происходит на государственных дорогах, жителям предлагается позвонить по бесплатному номеру информационного центра LVC 80005555.

Как сообщалось, движение транспорта через реку Салаца в Салацгриве осуществляется по временному мосту с 30 августа 2024 года. Первоначально грузоподъемность моста была установлена ​​на уровне 52 тонн, однако с 28 февраля 2025 года движение тяжелого транспорта грузоподъемностью более 44 тонн по временному мосту запрещено.

Существующий мост через реку Салаца полностью снесен, и на его месте строится новый четырехпролетный железобетонный балочный мост с новыми опорами и стальными балками.

Заказчиком проекта моста выступило Салацгривское (ныне Лимбажское) самоуправление, автором проекта – ООО «Projekts 3», а надзор за строительством осуществляет ООО «Ceļuprojekts». Строительство моста осуществляет полное товарищество «NB&Tilts», в состав которого входят компании «Nordes būve» и «Tilts». Предлагаемая стоимость договора составляет 14,972 млн евро без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

Строительство нового моста софинансируется Фондом объединения Европы (CEF) в рамках третьего конкурса проектов военной мобильности.

Мост через реку Салаца расположен на Таллиннском шоссе и является частью Европейской транспортной сети (TEN-T), а также частью европейского автомобильного маршрута E67 или участка «Via Baltica», который обеспечивает местные и международные перевозки, а также военную мобильность.

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

