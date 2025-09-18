Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Хуже Абу Мери уже некуда: латвийцы оценили работу правительства

© LETA 18 сентября, 2025 10:31

Новости Латвии 0 комментариев

Данные опроса населения, проведенного исследовательским центром "SKDS" в августе и сентябре, показывают, что у всех министров в правительстве премьер-министра Эвики Силини рейтинг по-прежнему со знаком минус.

В то же время, если сравнить данные этого опроса с опросом, проведенным в январе, следует сделать вывод: единственным министром этого правительства, деятельность которого жители в сентябре оценивают еще хуже, чем прежде, является министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

Добавим, что в результатах рейтингов, которые использует "Diena", учтены только оценки респондентов - граждан Латвии. В чем же причина того, что единственный, чья оценка в глазах общества продолжает падать, это Абу Мери? Потому ли, что в сфере здравоохранения продолжаются проблемы, или избирателям кажется, что этот министр не на своем месте?

Отвечая на этот вопрос, глава "SKDS" Арнис Кактиньш заявил: "Думаю, что эти две вещи взаимосвязаны. Если мы в целом посмотрим на повестку дня общества и спросим людей, какие проблемы, по их мнению, являются самыми важными, актуальными, наболевшими, которые нужно решать и на которые государство должно тратить ресурсы, то несомненно в верхушке топа окажется сфера здравоохранения".

Одно из объяснений этому - демографическая структура общества: чем человек старше, тем выше вероятность того, что он сталкивается с различными проблемами со здоровьем, а общество стареет.

"Соответственно, на Хосама Абу Мери больше фокус, он больше в сфере внимания, от него требуют каким-то образом решить уже завтра до обеда то, что он не способен решить, даже если бы хотел", - говорит Кактиньш.

Рассуждая о том, чем можно объяснить оценку всех остальных членов правительства, которая более-менее, но все-таки улучшилась, хотя и во всех других сферах есть разные проблемы, социолог говорит: "Это вопрос, на который мы лишь теоретически можем попытаться найти ответ. Я бы сказал так: очень важно, каким был информационный фон, сформировавший ответы в январском опросе".

Бесспорно, абсолютным "лидером" негативного рейтинга является сама глава правительства, чей рейтинг в сентябре составляет -37,8 пункта, что, впрочем, лучше январского показателя, когда он составлял -40,2 пункта.

В сентябре работу Силини скорее негативно или крайне негативно оценивали в целом 60% опрошенных, тогда как очень положительно или скорее положительно - всего 21%. Остальные респонденты своего мнения о ней не имели.

(Diena)

Резекне: презентация нового СПА

Новости Латвии 15:10

Новости Латвии 0 комментариев

СПА-комплекс Резекне, о котором в Латвии не писал только ленивый, 11 сентября распахнул двери всех своих трех этажей. Правда, пока это сделано для узкого круга гостей — потенциальных инвесторов, бизнесменов, дипломатов и специалистов туризма Европы. 

Читать
Загрузка

Стройка века: что творится за забором Rail Baltica? (ФОТО)

Важно 15:06

Важно 0 комментариев

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Читать

Бесконечный курорт и праздник — за наш счёт: Pietiek о порядках в госуправлении

Важно 15:02

Важно 0 комментариев

"Это история о двух молодых людях, которые, будучи на пути к получению степени бакалавра, решили начать зарабатывать сами, а не жить за счет родителей. Одна из них – назовем ее Рита – приняла вызов начать работать в сфере активных продаж, привлекая клиентов для второго уровня пенсионного обеспечения в кредитную организацию, где доход зависит от того, сколько клиентов удается привлечь. Второй – назовем его Андреем – сразу нацелился на государственную службу и гарантированную зарплату, правда, не слишком большую, поступающую на счет каждый месяц в определенную дату, - так начинается рассказ Pietiek о порядках, царях в среде латвийской бюрократии.

Читать

Плач по средним школам: Мелбарде прикрывается правом детей на получение профессии

Новости Латвии 14:56

Новости Латвии 0 комментариев

Министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое единство») заявила агентству LETA, что сохранение слишком раздробленной сети средних школ создает большой риск того, что интересы детей будут ущемлены.

Читать

В Риге выступит популярный певец Димаш Кудайберген

История и культура 14:48

История и культура 0 комментариев

12 декабря на сцене арены «Xiaomi» с большим концертом «Stranger» выступит популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген, сообщает портал balticevents.info.

Читать

Сегодня были отменены 13 автобусных рейсов из Риги и в столицу

Новости Латвии 14:45

Новости Латвии 0 комментариев

Два пассажирских перевозчика, ссылаясь на нехватку водителей, сегодня отменили 13 региональных автобусных рейсов до Риги, свидетельствует информация на сайте Автотранспортной дирекции (АТД).

Читать

Ищите хорошее место работы? Посмотрите в сторону Mēness aptieka!

Новости партнеров 14:34

Новости партнеров 0 комментариев

В четвертый раз Mēness aptieka получила заключение международной программы Best Places to Work («Лучшие места работы»).

Читать