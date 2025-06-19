Хранил самогон и прославлял военную агрессию в TikTok

Ранее в ходе обыска у мужчины нашли не только технику и материалы для производства контента, но и 56 литров самогона неизвестного происхождения, аппарат для его изготовления и 180 пачек сигарет без акцизных марок.

13 июня 2025 года дело было передано в прокуратуру для возбуждения уголовного преследования. Мужчине 1980 года рождения грозит наказание по части второй статьи 74.1 Уголовного закона — до шести лет лишения свободы и до трёх лет пробационного надзора. Поводом для возбуждения дела стали публикации в TikTok, сделанные с использованием автоматизированной системы обработки данных.

В полиции подчёркивают, что перечень запрещённой символики не является исчерпывающим, и каждое подобное дело рассматривается индивидуально.