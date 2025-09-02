Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Хотите жрать как обычно? А откуда тогда ещё 850 млн. на оборону Латвии? Бизнес ругает чиновников (1)

Редакция PRESS 2 сентября, 2025 15:11

Выбор редакции 1 комментариев

"Мы сказали: пересмотрим все статьи расходов, сэкономим 850 миллионов и направим их на безопасность. У меня сейчас есть вопрос и к нашим политикам – откуда будут эти деньги? Потому что, на мой взгляд, сейчас нужно действовать так: всё, что необходимо для безопасности и все, что требуют наши партнеры, делается автоматически, а с остальным мы можем работать», – заявил в интервью TV24 президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. Но реально он этих 850 млн. не видит. 

«Пока продолжается война, фактически самым высоким приоритетом является безопасность, — объясняет Ростовскис. - Мы сказали, что все те места, где можно было бы потратить деньги в мирное время. Я говорю это относительно: «Если ты идешь в гости, у тебя есть костюм, ты можешь купить брошь или кулон, рубашку или новый галстук. Но в военное время лучше пойти в старом костюме и не тратить деньги там, где можно не тратить, потому что их нужно тратить на безопасность».

«Тогда у меня вопрос – а как же безопасность? Потому что есть ряд политиков и чиновников, которые говорят: и это нужно, и это нужно. Но поймите, если не будет безопасности, если, не дай Бог, начнутся какие-то провокации или что-то еще, и, не дай Бог, в худшем случае начнутся военные действия, то, если мы не защитим себя, все остальное уже не будет иметь смысла», – отмечает Ростовскис.

Напомним, что на днях  премьер-министр Эвика Силиня в эфире Латвийского радио в ответ на разочарование работодателей по поводу незначительности запланированного сокращения расходов заявила: "Я уже на заседании правительства довольно четко заявила, что правительство никогда не намеревалось сократить расходы госбюджета на 800 миллионов евро. Это было требование предпринимателей. Моя задача — экономить, затягивать пояса, но не ломать хребет. То, что требуют предприниматели — сэкономить 800 миллионов евро, означало бы сломать позвоночник».

 

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (1)

Важно 21:40

Важно 1 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (1)

Мир 21:38

Мир 1 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (1)

Важно 21:38

Важно 1 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (1)

Важно 21:07

Важно 1 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (1)

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 1 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (1)

Важно 21:06

Важно 1 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (1)

Бизнес 21:01

Бизнес 1 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

