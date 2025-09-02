«Пока продолжается война, фактически самым высоким приоритетом является безопасность, — объясняет Ростовскис. - Мы сказали, что все те места, где можно было бы потратить деньги в мирное время. Я говорю это относительно: «Если ты идешь в гости, у тебя есть костюм, ты можешь купить брошь или кулон, рубашку или новый галстук. Но в военное время лучше пойти в старом костюме и не тратить деньги там, где можно не тратить, потому что их нужно тратить на безопасность».

«Тогда у меня вопрос – а как же безопасность? Потому что есть ряд политиков и чиновников, которые говорят: и это нужно, и это нужно. Но поймите, если не будет безопасности, если, не дай Бог, начнутся какие-то провокации или что-то еще, и, не дай Бог, в худшем случае начнутся военные действия, то, если мы не защитим себя, все остальное уже не будет иметь смысла», – отмечает Ростовскис.

Напомним, что на днях премьер-министр Эвика Силиня в эфире Латвийского радио в ответ на разочарование работодателей по поводу незначительности запланированного сокращения расходов заявила: "Я уже на заседании правительства довольно четко заявила, что правительство никогда не намеревалось сократить расходы госбюджета на 800 миллионов евро. Это было требование предпринимателей. Моя задача — экономить, затягивать пояса, но не ломать хребет. То, что требуют предприниматели — сэкономить 800 миллионов евро, означало бы сломать позвоночник».