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Хотите дружить с США — платите: Трамп обозначил новые правила игры и ему уже предложили 600 млрд. USD

Редакция PRESS 25 марта, 2025 15:44

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Наследный принц Саудовской Аравии заявил в четверг, что королевство хочет инвестировать 600 миллиардов долларов в США в течение следующих четырех лет. Это заявление последовало за комментарием президента США Дональда Трампа, который ранее обозначил цену визита в королевство в качестве своей первой зарубежной поездки, сообщает Голос Америки».

Комментарии наследного принца Мухаммеда бин Салмана, о которых утром в четверг сообщило государственное агентство Saudi Press Agency, прозвучали во время телефонного разговора с Трампом. «Наследный принц подтвердил намерение королевства расширить свои инвестиции и торговлю с Соединенными Штатами в течение следующих четырех лет на сумму 600 миллиардов долларов и, возможно, даже больше», — говорится в сообщении.

По традиции, президенты США сначала отправлялись в Великобританию в качестве своей первой зарубежной поездки. Трамп нарушил ее еще в 2017 году, когда вместо Лонедолна отправился в Эр-Рияд. Нынешняя анонсированная поезка вкупе с заявленным 600-миллиардными инвестициями обозначает новый подход США: дружба с США - это безопасность; безопасность - это услуга, а за любую услугу нужно платить. Доктрина демократов, когда США платили другим странам за их обещание идти по пути "либерального трансгуманизма", отправлена в мусорную корину.

Саудовская Аравия – не единсвенная страна, быстро понявшая новые правила игры. Объединенные Арабские эмираты уже анонсировали аналогичную инвестиционную программу стоимостью 1,4 трлн. долларов. Этому очень способствует напряженная атмосфера в регионе: нанесенные американским флотом удары по хуситам и возросший риск военного конфликта с Ираном.

Кстати, об ударах по хуситам. Когда они начались, появилось немало ироничных комментариев: Трамп-де, бомбит пустыню, напрасно растрачивая деньги американских налогоплательщиков, ибо у нищих хуситов просто нет объектов, достойных применения дорогостоящего американского оружия.   

Например, крылатая ракета «Томагавка» сейчас стоит 2 млн. долларов за штуку. Один летный час  палубного истребителя-бомбардировщика F/A-18 «Супер Хорнет» - $25-30 тысяч.

Приняв типовую задачу за два часа, получим, что доставка нагрузки в виде, например, четырех бомб BLU-111/MK 82 обойдется в $60 тысяч и еще примерно $120 тысяч за боеприпасы, того $180 тысяч за вылет. Дороговато. Однако... как видите, себестоимость военной операции США против Йемена хуситов, ценой в несколько сот миллионов долларов, окупилась многократно.

А если возникнет хотя бы намек на создание иранской атомной бомбы, монархии залива отдадут еще больше.

 

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