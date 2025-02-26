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Хотите базовой пенсии? — Придется поднять налоги

© LETA 26 февраля, 2025 10:45

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийская пенсионная система довольно уникальна, поскольку мы одна из немногих стран, в которых размер пенсии пропорционален доходам, с которых платятся налоги. Перераспределения не происходит. Кто получает большую зарплату, получает и большую пенсию. Это основной принцип. Соответственно, при индексации пенсий больше повышаются пенсии тех, кто и так получает более крупную пенсию.

"Базовая пенсия, в свою очередь, была бы одинаковой суммой для всех людей вне зависимости от заработанной заработной платы. Это определенный элемент перераспределения, которого в пенсионной системе Латвии вообще не существует", - пояснил экономист Банка Латвии Олег Ткачев.

В очень упрощенном виде можно сказать, что идея базовой пенсии состоит в том, чтобы перераспределить деньги с больших пенсий на самые маленькие. При введении базовой пенсии остальные три уровня пенсионной системы не будут ликвидированы: они повлияют на размер пенсии в зависимости от заработной платы и размера уплаченных налогов. Базовая пенсия была бы фактически 4-м пенсионным уровнем, который обеспечит всем одинаковый фиксированный доход, а не процент от заработка, заработанного в течение жизни. Например, 200 евро для всех, а затем уже подключаются знакомые три уровня.

Пока ведутся только дискуссии о том, вводить ли базовую пенсию, и они еще в самом начале. При этом предложенные Министерством благосостояния четыре варианта - еще очень предварительные версии.

"Базовая пенсия основана на двух главных идеях. Во-первых, минимальная пенсия (поскольку ее размер привязан к уровню доходов в стране и постепенно растет) со временем могла бы приблизиться к размеру пенсии, которую получают низкооплачиваемые работники. Но в этом случае у людей пропадет мотивация платить социальный налог, так как пенсия в итоге от этого не изменится. Во-вторых, со временем в Латвии сократится заменяемость доходов. Базовая пенсия призвана решить эти два вопроса", - отмечает экономист. Позиция Банка Латвии такова, что в принципе введение базовой пенсии следует поддержать. Она действует и в других странах, например, в Литве и Швеции.

Конечно, все упирается в финансирование. Минблаг предлагает ввести базовую пенсию в 2029 году. Поначалу на это не потребовалось бы очень много средств, но со временем расходы вырастут. Чтобы найти деньги на базовые пенсии, нужно найти баланс между сокращением расходов в каких-то сферах и повышением налогов. Однако Ткачев не верит, что настолько сократить расходы реально. Чтобы выйти на плановый процент в 2050 году, обойтись без повышения налогов не получится. Это наиболее вероятный путь.

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