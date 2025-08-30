«Хорошо, что все живы»: на Таллинском шоссе попал в аварию автобус из Украины

Автобус совершал рейс из Киева в Таллин. Большинство пассажиров вышли в Риге, осталась лишь женщина с собакой, ехавшая до конечного пункта. Кроме неё, в автобусе было трое сотрудников транспортного предприятия. Никто из них не пострадал. Те, кто находился в легковом автомобиле Suzuki, получили травмы средней тяжести.

"Ехали в автобусе, я услышала громкое торможение, потом столкновение с каким-то другим средством транспорта. Водитель резко тормозил", - рассказывает пассажирка.

С какой стороны ехала легковая автомашина, она не помнит: "Не могу сказать, я смотрела в телефон. При столкновении он укатился очень далеко, собака упала". Женщина ударилась щекой о спинку сиденья: "Голова немного кружится, болит. Хорошо, что все живы".

Автомобиль Suzuki получил удар как сзади, так и в бок. Его водитель, предположительно, выехал вперёд из полосы разгона общественного транспорта. По-видимому, он не заметил большой оранжевый автобус ни в зеркале заднего вида, ни в боковых зеркалах.