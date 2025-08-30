"Это моё письмо министру здоровья Хосаму Абу Мери, который уже два года (с сентября 2023-го) руководит Минздравом и в этой области достиг значительных результатов: издал книгу о ливанских блюдах, объездил половину земного шара, а в Америке и арабских странах побывал многократно, создал самую большую коллекцию селфи и перерезал больше всего ленточек на праздниках по случаю открытия, окончания ремонта или перекраски больниц и медицинских центров.

С здравоохранением и медициной шло хуже, так как объём денег вырос, а прогнозируемая продолжительность здоровых лет жизни латвийцев сократилась - сейчас это 52,7 года, отставание от предпоследнего места в Европе - минимум на 10%. Потерянные годы жизни в Латвии составляют 7501, в Литве - 6215, а в Люксембурге и Швеции - чуть больше 2000. По всем показателям здоровья в Европе Латвия не спускается на последнее место, а стабилизируется там и всё больше отстаёт от предпоследнего.

Два года Хосам Абу Мери каждый день преподносил нам новые обещания и известия, правда, эти известия из области медицины слабо связаны со знаниями в сфере общественного здоровья; ну хорошо - я бы за такие высказывания поставил положительную оценку студенту-второкурснику. В реальности под руководством Хосама Абу Мери зелёный коридор в онкологии превратился в зелёный лабиринт, где пациент сам должен догадаться, в каком направлении идти. Зато Хосам осчастливил нас новостью о том, что взломали его аккаунт в WhatsApp.

Благодаря активности Хосама Абу Мери был расторгнут договор о строительстве новых корпусов больницы Страдиня. На данный момент строительство стоит уже полтора года, грибок расползается вширь, в здания затекает вода, эксперты думают, что больницу никогда больше нельзя будет разместить в этих зданиях. Потери для латвийского государства, думаю, - примерно 200 миллионов евро. Недостроенные корпуса останутся памятником Хосаму Абу Мери, а у больницы Страдиня будет стоять очередь из "скорых".

Я вспоминаю время два года назад - было создано новое правительство Эвики Силини, глава Минфина Ашераденс и глава Минздрава Абу Мери посетили больницу Страдиня, осмотрели строительные работы, улыбались и снимали селфи. Строители обещали закончить здания к концу 2024 года, но требовали дополнительно 17 миллионов (подорожание стройматериалов). Прошло несколько недель, и всё изменилось. Министр заявил, что строительная компания плохая, в подвале грибок, а правление больницы (в то время с Риналдсом Муциньшем во главе) должно немедленно расторгнуть договор со строительной фирмой. Правление не было готово сделать это. Хосам Абу Мери сменил совет больницы, тот поменял правление, а новое (тогда "временное") правление расторгло договор со строительной фирмой Velve.

Тут мне придётся добавить, что суд уже решил: отставка правления под руководством Муциньша была незаконной. Суд пришёл к выводу, что совет больницы отозвал бывших членов правления на основании субъективных критериев, то есть утраты доверия, без конкретных доказательств нарушений полномочий, невыполнения обязанностей или вреда интересам больницы со стороны бывших членов правления.

Нравится кому-то или нет, решение расторгнуть договор с Velve было политическим, принятым министром единолично или в дружеском политкружке "Единства". Если бы Velve продолжила строительство, больница сейчас уже был работала, но проект стоил бы на 17 миллионов больше запланированного. Возможно, в позапрошлом году и плесневый грибок можно было остановить. Хосам Абу Мери в должности уже почти два года, новостройка больницы медленно гниёт, закупленная технология устаревает, закупленная и нераспакованная мебель ожидает перевозки в Гетлини. Гундарс Берзиньш, в далёком 2006 году успешно начавший строительство новых корпусов больницы Страдиня, в гробу пропеллером крутится в моменты, когда Хосам улыбается на селфи и красуется в соцсетях - мол, он лучший министр всех времён.

Но 200 миллионов - это же мелочь по сравнению с успехами "Единства" в проектах AirBaltic или RailBaltic.

Тут надо добавить, что велики убытки и при строительстве неначатого нового корпуса инфектологии и туберкулёза Восточной больницы. Деньги на этот новый Центр инфекции и фтизиатрии идут из других европейских фондов, их нельзя использовать иначе, кроме как на этот корпус. В далёком 2020-м, когда по Европе бродила пандемия Covid–19, экономика остановилась или как минимум стагнировала, ЕС предложил оздоровительные фонды. Тогдашний глава Минздрава Илзе Винькеле представила правительству этот проект и "выбила" деньги на новый корпус около больницы "Гайльэзерс". Это был выдающийся шаг: можно было бы закрыть Рижский лепрозорий XIX века на ул. Линэзера (именно старинный лепрозорий и есть современный Центр инфектологии), закрыть построенную в 1960-е зеками и алкоголиками туберкулёзную больницу в Сауриешской волости и перевести всех пациентов в корпус в "Гайльэзерсе". Не хочу накликать беду, но у меня есть опасения, что больница в Сауриеши может рухнуть.

Объединение больниц в один комплекс имело бы очень положительное значение, особенно в том плане, что больные раком лёгких попали бы в общую систему лечения онкобольных.

Люди Хосама Абу Мери под его мудрым руководством вложили все свои знания и способности в такие строительные тендеры, которые имели бы смысл для той или иной строительной компании, но так долго согласовывали, пока не поднялись цены на стройматериалы и строителей. Договор со строительной компанией сейчас заключён, но большой веры в то, что новый корпус будет построен, у меня нет. Ещё меньше я верю в том, что будет хоть немного отремонтирован Центр онкологии и его операционный блок.

При Абу Мери наблюдаются странные телодвижения - хапнуть деньги одних фондов у больницы Страдиня, отдать Восточной больнице, часть денег, предназначенных на строительство Восточной больницы, передать на приобретение новой аппаратуры для других больниц, потом опять деньги на ремонт Онкологического центра Восточной больницы перекинуть в больницу Страдиня. Есть старинная одесская мудрость: "Если ты достанешь сало из холодильника, а потом положишь обратно, сало останется тем же самым, а пальцы станут жирными". Создаётся впечатление, что под мудрым руководством Абу Мери происходит это самое доставание сала из холодильника и перекладывание его обратно или в другой холодильник. Только оно стало повседневным занятием, ведь кушать-то хочется каждый день и бюро министра, и чиновникам.

Минздрав за последний год без конкурса (ударение на "без конкурса") назначил в советы и правления медицинских обществ с госкапиталом под руководством различных институций, подчинённых министерству, больше народу, чем все предыдущие министры, вместе взятые. Министр публично мечтает о том, чтобы перенять региональные больницы под контроль министерства, чтобы и там можно было назначать членов правлений. И лишь завистники говорят, что министр и его бюро доставляют щедро оплаченные рабочие места людям из своего политкружка.

Удалось ли Абу Мери за два года своей деятельности чего-то достичь? Да. Создан налог Хосама, который сейчас в размере 75 евроцентов каждый житель Латвии платит в аптеке за каждый отоваренный рецепт. Правда, деньги за этот рецепт платит и государство, и это деньги, которые могли бы быть направлены на оплату компенсируемых медикаментов (например, в онкологии). Министерство назвало это реформой цен на лекарства, а аптекари - хаосом. На эти государственные доплаты за каждый рецепт в бюджете предусмотрено энное количество денег. Уверен, что оно будет потрачено, но госбюджет для этой цели дополнительно не выделит ни сантима, даже из средств на непредвиденные расходы.

Зато в отношении резервов лекарств и медицинских инструментов на случай вероятного военного конфликта под руководством Абу Мери не сделано ничего, и медицинская помощь по предотвращению возможных конфликтов, стихийных бедствий или несчастных случаев ляжет на плечи Службы неотложной медицинской помощи - сколько резервов у них есть, столько помощи у нас и будет.

На самом деле я очень люблю Абу Мери и могу у него поучиться тому, как, не делая ничего в сфере медицины, можно стать популярным как глава Минздрава; его способности в популистике и псевдополитике - фантастические. Я категорически отвергаю все утверждения о том, что Абу Мери - наихудший министр здравоохранения за всю историю Латвии. До него таким был Даниэль Павлютс, который не только умудрился разбазарить миллиард, но и создал центр вакцинации "с золотыми унитазами", вакцинацию на барахолках и праздниках поминовения усопших, закупил вакцины на много лет вперёд, за что Хосаму и сегодня приходится платить - как за закупку новых вакцин от Covid–19, так и за утилизацию старых. Тут я должен напомнить, что Даниэль до этого достиг Эвереста в отрицательном плане, будучи министром экономики, когда выдал больше всего разрешений на КОЗ (компонент обязательной закупки) на выработку электроэнергии и заботился о таком законодательстве, которое привело к трагедии в Золитуде.

Так вот, я обращаюсь к министру Хосаму Абу Мери. Ты - лучший разрезатель ленточек всех времён, никто другой никогда так хорошо не разрезал ленточки на открытии отделения больницы, а также каждой палаты и каждой тумбочки. Тебе лучше всего удавалось участвовать во всех мероприятиях, куда прибудут телевидение и журналисты, а особенно при вручении дипломов и призов на спортивных праздниках. Пожалуйста, отзови своё заявление и борись за пост лидера "Единства"!

Не верь тем, кто утверждает, будто ты таким образом поможешь Латвии освободиться от этой партии, которая нашу страну за последние годы загнала в долги, сломала экономику, надругалась над безопасностью и сделала Латвию самой нездоровой нацией в Европе! Не верь тем злодеям, что утверждают, будто под твоим руководством "Единство" получит такую невероятную популярность, что уйдёт латвийским путём - на тот свет!

И ещё, как ты сам заявлял, пост лидера "Единства" тяжело совмещать с должностью министра: отдай должность министра здравоохранения кому-нибудь, кого интересует здоровье латвийцев и медицина как таковая, а не фото рядом с аппаратом КТ".