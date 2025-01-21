«Хорошие, спокойные времена закончились!» Ушаков поддержал увеличение расходов на оборону

«И с глубоким уважением к Германии и другим странам-членам мы видим, что, согласно всем прогнозам, к 2030 году армия Польши будет в два раза больше, чем армия Германии. Тогда у меня возникает вопрос – что будет дальше с безопасностью Европы и нашим будущим, если, например, одна из важнейших и крупнейших стран-членов занимает такую позицию? Они имеют полное право решать, как хотят, потому что мы свободные люди и демократическое общество. Но ещё раз повторю – те хорошие, спокойные времена закончились! Без военных расходов мы не сможем двигаться вперёд,» – отметил в интервью депутат Европейского парламента Ушаков.

По мнению Ушакова, Латвии следует способствовать «большему сотрудничеству с другими странами ЕС» – координировать военные закупки и стремиться к тому, чтобы у всех были танки и оружие единого формата, а не у каждой страны – своё. «Мы не можем нормально собрать что-то для Украины, потому что у каждой страны, условно говоря, своё оборудование,» – добавил политик.

Насколько же Европа едина в вопросе военных расходов? В пример приводится Испания, которая не стремится увеличивать расходы на военную защиту, так как, по её мнению, ей ничего не угрожает. На это Ушаков ответил: «Испании не угрожает война между Украиной и Россией, но рядом с Испанией находятся страны с исламским населением, и этот вопрос может стать актуальным в любой момент. Это то же самое, что и у нас: до определённого момента проблемы, связанные с беженцами, казались нам абсолютно неактуальными. Сейчас всё по-другому! Давайте поедем в Латгалию и посмотрим, что сейчас происходит с беженцами. Это значит, что любая проблема, которая в данный момент актуальна для одной страны, в таком же масштабе станет актуальной и для другой.»

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что страны НАТО должны увеличить свои оборонные расходы до 5% от ВВП, передавало агентство LETA.

«Они могут себе это позволить, но расходы должны быть 5%, а не 2%,» – отметил Трамп журналистам. «Если они будут оплачивать свои счета и если я буду считать, что они относятся к нам справедливо, то ответ очевиден – я останусь с НАТО,» – добавил президент США.