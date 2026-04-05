Хорошие новости с Ближнего Востока: перемирие уже влияет на рынок топлива

Утро 08 апреля принесло хорошие новости – стороны конфликта на Ближнем Востоке договорились о двухнедельном перемирии и возобновлении судоходства в Ормузском проливе.

Биржевой рынок фьючерсов на дизельное топливо отреагировал на эти новости значительным падением - более 20% по сравнению с ценой закрытия 07.апреля.

Однако пока это падение биржевых котировок имеет лишь индикативное значение и скорее всего не приведет к значительному снижению цен на АЗС сегодня. Дело в том, что котировки физического рынка Platts фиксируются ежедневно поздно вечером и поэтому могут влиять на цены местного рынка топлива только на следующий день. Степень этого влияния может варьироваться от продавца к продавцу, в зависимости от выбранного метода учета, формулы ценообразования и политики управления рисками.

По состоянию на 11:30 утра биржевой фьючерс на дизельное топливо «отскочил» от достигнутого минимального значения вверх более чем на 100 долларов/тонна, то есть более чем +10 центов на литр. К сожалению, неизвестно на каком уровне зафиксируются котировки Platts сегодня вечером, соответственно неизвестно как изменяться цены на АЗС завтра. Подробнее о разнице между биржевыми ценами и котировками физического рынка здесь: https://www.db.lv/zinas/nelaujiet-sevi-apmanit-525883

Как быстро могут снизиться цены?

Это зависит прежде всего от того будут ли стороны конфликта соблюдать условия перемирия в течение этих двух недель и что случится после истечения оговоренного сторонами срока.

Темпы снижения цен на местном рынке зависят от того на каких уровнях будут торговаться нефтепродукты на мировом физическом рынке. В случае стран Балтии ценовым индикатором этой торговли являются котировки Platts CIF NWE/ Basis ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerp). Поскольку речь идет о физическом рынке и сделках с реальным товаром, то здесь будет иметь огромное значение то, как быстро начнет свое движение в сторону потребителя тот объем нефти и нефтепродуктов, что ожидал открытия Ормузкого пролива, а также насколько быстро восстановиться инфраструктура и логистика региона, в котором происходит конфликт.