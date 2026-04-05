Хорошие новости с Ближнего Востока: перемирие уже влияет на рынок топлива

Редакция PRESS 5 апреля, 2026 13:39

Важно 0 комментариев

Хорошие новости

Утро 08 апреля принесло хорошие новости – стороны конфликта на Ближнем Востоке договорились о двухнедельном перемирии и возобновлении судоходства в Ормузском проливе.

Биржевой рынок фьючерсов на дизельное топливо отреагировал на эти новости значительным падением - более 20% по сравнению с ценой закрытия 07.апреля.

Однако пока это падение биржевых котировок имеет лишь индикативное значение и скорее всего не приведет к значительному снижению цен на АЗС сегодня. Дело в том, что котировки физического рынка Platts фиксируются ежедневно поздно вечером и поэтому могут влиять на цены местного рынка топлива только на следующий день. Степень этого влияния может варьироваться от продавца к продавцу, в зависимости от выбранного метода учета, формулы ценообразования и политики управления рисками.

По состоянию на 11:30 утра биржевой фьючерс на дизельное топливо «отскочил» от достигнутого минимального значения вверх более чем на 100 долларов/тонна, то есть более чем +10 центов на литр. К сожалению, неизвестно на каком уровне зафиксируются котировки Platts сегодня вечером, соответственно неизвестно как изменяться цены на АЗС завтра. Подробнее о разнице между биржевыми ценами и котировками физического рынка здесь: https://www.db.lv/zinas/nelaujiet-sevi-apmanit-525883

Как быстро могут снизиться цены?

Это зависит прежде всего от того будут ли стороны конфликта соблюдать условия перемирия в течение этих двух недель и что случится после истечения оговоренного сторонами срока.

Темпы снижения цен на местном рынке зависят от того на каких уровнях будут торговаться нефтепродукты на мировом физическом рынке. В случае стран Балтии ценовым индикатором этой торговли являются котировки Platts CIF NWE/ Basis ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerp). Поскольку речь идет о физическом рынке и сделках с реальным товаром, то здесь будет иметь огромное значение то, как быстро начнет свое движение в сторону потребителя тот объем нефти и нефтепродуктов, что ожидал открытия Ормузкого пролива, а также насколько быстро восстановиться инфраструктура и логистика региона, в котором происходит конфликт.

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Важно

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Важно

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Важно

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать
Загрузка

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Важно 11:26

Важно 0 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Читать

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно 11:25

Важно 0 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Мир 11:23

Мир 0 комментариев

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Читать

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции 0 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Читать

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Важно 11:02

Важно 0 комментариев

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Читать

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

Новости Латвии 10:55

Новости Латвии 0 комментариев

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читать