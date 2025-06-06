Хочешь сдать экзамен на права? Изучи навигацию по Waze!

В ходе экзамена инструктор сам задаёт маршрут, а водитель в течение пяти минут должен уверенно ориентироваться по навигатору без подсказок со стороны инструктора. Уже прошли первые испытания с таким заданием, и серьёзных проблем или жалоб не возникло. Также в экзаменах используют планшеты CSDD и приложение «Waze», чтобы обеспечить единые условия для всех участников.

С 1 июля в Латвии вводится обязательное страхование гражданской ответственности (ОСТА) и для электросамокатов. Как пояснил глава Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин, страховщики уже готовы к изменениям, и цены на страховку вероятно, будут сопоставимы с малыми мопедами: от 15 до 40 евро в год.

Айварс Аксенокс напомнил, что с появлением новых видов фоторегистраторов проверки наличия обязательной страховки и действующего техосмотра стали регулярными. Если машина замечена без страховки или с просроченным техосмотром, владельцу приходит уведомление: сначала предупреждение, а не штраф. Также с этого года наклейки на авто после прохождения техосмотра больше не выдают. Проверить срок действия техосмотра можно онлайн, даже без регистрации в системе CSDD. За семь дней до окончания и в день окончания техосмотра водителю также приходит напоминание.

Теперь водителям важно не забывать не только своевременно обновлять документы, но и уверенно пользоваться навигацией на дороге.