Харизматичный и очень уверенный: психолог объяснила, как распознать психопата

Учёная много лет изучает так называемые «тёмные черты личности» — психопатию, нарциссизм и склонность к манипуляциям. И, по её словам, такие люди часто выглядят вовсе не пугающе.

Наоборот — они могут казаться харизматичными, обаятельными и чрезвычайно уверенными в себе.

По оценкам специалистов, клиническая психопатия встречается примерно у 1% населения, но у гораздо большего числа людей могут проявляться отдельные «тёмные» черты характера.

Причём в руководящих должностях такие личности встречаются чаще. Причина проста: люди с подобными чертами особенно стремятся к власти, статусу и влиянию.

Есть и тревожный момент — окружающие часто принимают уверенность за компетентность.

«Мы склонны верить людям, которые говорят уверенно и выглядят как сильные лидеры», — отмечает исследователь.

Среди возможных тревожных сигналов специалисты называют:

постоянное стремление быть в центре внимания

привычку перебивать других

отсутствие сочувствия к чужим проблемам

удовольствие от чужих неудач

попытки быстро очаровать окружающих

В личных отношениях это может проявляться, например, в так называемом love bombing — когда человек в начале знакомства буквально засыпает партнёра вниманием и комплиментами.

Но эксперты предупреждают: один-два признака ещё ничего не значат. О личности обычно говорит повторяющийся паттерн поведения, который проявляется со временем.

Поэтому психологи советуют простую стратегию: не спешить с выводами, внимательно наблюдать за поведением человека и устанавливать чёткие границы в общении.

И, как отмечают исследователи, важно помнить одну вещь — тёмные черты личности в той или иной степени могут проявляться у многих людей. Главное — замечать их и не позволять им разрушать отношения и рабочую среду.