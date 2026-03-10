Харизматичный и очень уверенный: психолог объяснила, как распознать психопата

Редакция PRESS 10 марта, 2026 12:19

Всюду жизнь

Психопаты — это не только герои криминальных фильмов и тюремных хроник. По словам канадского психолога Леанн тен Бринк, люди с такими чертами могут работать рядом с нами, руководить компаниями и даже управлять странами.

Учёная много лет изучает так называемые «тёмные черты личности» — психопатию, нарциссизм и склонность к манипуляциям. И, по её словам, такие люди часто выглядят вовсе не пугающе.

Наоборот — они могут казаться харизматичными, обаятельными и чрезвычайно уверенными в себе.

По оценкам специалистов, клиническая психопатия встречается примерно у 1% населения, но у гораздо большего числа людей могут проявляться отдельные «тёмные» черты характера.

Причём в руководящих должностях такие личности встречаются чаще. Причина проста: люди с подобными чертами особенно стремятся к власти, статусу и влиянию.

Есть и тревожный момент — окружающие часто принимают уверенность за компетентность.

«Мы склонны верить людям, которые говорят уверенно и выглядят как сильные лидеры», — отмечает исследователь.

Среди возможных тревожных сигналов специалисты называют:

постоянное стремление быть в центре внимания
привычку перебивать других
отсутствие сочувствия к чужим проблемам
удовольствие от чужих неудач
попытки быстро очаровать окружающих
В личных отношениях это может проявляться, например, в так называемом love bombing — когда человек в начале знакомства буквально засыпает партнёра вниманием и комплиментами.

Но эксперты предупреждают: один-два признака ещё ничего не значат. О личности обычно говорит повторяющийся паттерн поведения, который проявляется со временем.

Поэтому психологи советуют простую стратегию: не спешить с выводами, внимательно наблюдать за поведением человека и устанавливать чёткие границы в общении.

И, как отмечают исследователи, важно помнить одну вещь — тёмные черты личности в той или иной степени могут проявляться у многих людей. Главное — замечать их и не позволять им разрушать отношения и рабочую среду.

 

Комментарии (0)

Главные новости

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно

Важно

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал

ЧП и криминал

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно

Важно

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии

Новости Латвии

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Животные

Животные

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно

Важно

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Новости Латвии

Новости Латвии

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

