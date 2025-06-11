Порог для неопытных водителей ниже - 10 пунктов. Система пунктов за нарушения была введена в 2004 году. С тех пор в нее вносились изменения и дополнения, но сейчас ДБДД признает, что система больше не является прозрачной и понятной. Поэтому идея состоит в том, чтобы пересмотреть ее в совершенно новой версии и многое изменить. За то, что сделано по забывчивости, что не представляет прямой опасности, пункты начисляться не должны.

"Количество пунктов за такие формальные нарушения, как несвоевременное прохождение технического осмотра, сокращено", - рассказал руководитель квалификационного отдела ДБДД Юрис Тетерис. Но, например, за несоответствующие требованиям шины в зимний период теперь будут применяться штрафные пункты, причем сразу два. Основная цель системы пунктов - воздействовать на агрессивных водителей, которые превышают скорость, совершают опасные маневры и делают это неоднократно. Теперь пункты можно будет давать и за превышение на 10 километров в час.

Как заявил эксперт ДБДД, который занимается анализом тяжелых ДТП, даже эти якобы небольшие нарушения скорости имеют решающее значение в аварийных ситуациях. (Lsm.lv)