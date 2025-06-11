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Грядут изменения в системе штрафных пунктов: теперь и за превышение на 10 км\час

Редакция PRESS 11 июня, 2025 15:38

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Агрессивных и опасных водителей следует наказывать строже - к такому выводу пришли Дирекция безопасности дорожного движения (ДБДД) и ответственное министерство при подготовке новой версии так называемой системы штрафных пунктов. Предполагается, что те, кто чаще нарушает скоростной режим, будут быстрее накапливать пункты и лишаться водительских прав. Штрафные пункты со временем аннулируются. Их количество можно сократить, посещая курсы, а при накоплении 16 пунктов права изымаются на год.

Порог для неопытных водителей ниже - 10 пунктов. Система пунктов за нарушения была введена в 2004 году. С тех пор в нее вносились изменения и дополнения, но сейчас ДБДД признает, что система больше не является прозрачной и понятной. Поэтому идея состоит в том, чтобы пересмотреть ее в совершенно новой версии и многое изменить. За то, что сделано по забывчивости, что не представляет прямой опасности, пункты начисляться не должны.

"Количество пунктов за такие формальные нарушения, как несвоевременное прохождение технического осмотра, сокращено", - рассказал руководитель квалификационного отдела ДБДД Юрис Тетерис. Но, например, за несоответствующие требованиям шины в зимний период теперь будут применяться штрафные пункты, причем сразу два. Основная цель системы пунктов - воздействовать на агрессивных водителей, которые превышают скорость, совершают опасные маневры и делают это неоднократно. Теперь пункты можно будет давать и за превышение на 10 километров в час.

Как заявил эксперт ДБДД, который занимается анализом тяжелых ДТП, даже эти якобы небольшие нарушения скорости имеют решающее значение в аварийных ситуациях. (Lsm.lv)

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