Грипп накрыл Европу раньше обычного: кто болеет чаще всего и почему пик еще впереди?

Редакция PRESS 14 января, 2026 11:13

Азбука здоровья 0 комментариев

В Европе снова грипп. И в этом сезоне он пришёл раньше, чем привыкли и врачи, и пациенты. По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, в 2025 году рост числа случаев начался на три-четыре недели раньше, чем в двух предыдущих сезонах. Обычно грипп разгоняется к концу осени, а тут он решил не ждать.

Сейчас по всему ЕС доминирует грипп типа A — самый распространённый и самый «классический». Заболеваемость во многих странах уже считается массовой, пусть пока и с низкой или средней интенсивностью. Самыми активными разносчиками вируса традиционно остаются дети от 5 до 14 лет. А вот чаще всего в больницы попадают пожилые люди — особенно старше 65 лет.

Симптомы знакомы почти каждому: головная боль, усталость, кашель, насморк. По оценкам экспертов, каждую зиму грипп подхватывает до одного из пяти европейцев. И это не просто «полежал пару дней»: ежегодно грипп связывают примерно с 27 600 смертями по всему Евросоюзу.

Врачи напоминают: лучший способ защититься — вакцинация. Также используют противовирусные препараты, а в больницах и домах престарелых рекомендуют маски. И, похоже, в этом сезоне часть европейцев к этим советам всё же прислушалась. По предварительным данным ECDC, нынешние вакцины защищают от гриппа A(H3N2) в 52–57% случаев — это считается хорошим показателем.

В Ирландии, например, в начале декабря зафиксировали самый высокий уровень заболеваемости за сезон среди детей и пожилых. За одну неделю число случаев выросло почти на 50%, а количество госпитализаций подскочило с 415 до 657. Примечательно, что до первой недели декабря почти три четверти пациентов в реанимации с гриппом не были привиты.

Во Франции эпидемия официально началась в конце декабря. Больше всего пострадали люди старше 65 лет, а детей среди заболевших оказалось меньше — вероятно, из-за школьных каникул. Там же зафиксировали и рост смертности, связанной с гриппом. При этом вакцинация пошла активнее: в 2025 году прививки получили около 11,4 млн французов — заметно больше, чем годом ранее.

В Бельгии рост заболеваемости пока умеренный, но число визитов к врачам с симптомами гриппа в начале января увеличилось. Больше всего случаев в Брюсселе. Зато и здесь кампания вакцинации оказалась успешнее прошлогодней — прививок сделали больше.

В Португалии в начале января зарегистрировали более 1 300 случаев гриппа всего за одну неделю. Эксперты связывают рост с более заразными штаммами, возвращением детей в школы и праздничными встречами. При этом власти предупреждают: пик может быть ещё впереди. Зато уровень вакцинации среди пожилых там один из самых высоких в ЕС — почти 87% людей старше 85 лет уже сделали прививку.

Общая картина по Европе такая: грипп распространяется быстрее обычного, болеют прежде всего дети, а тяжёлые случаи приходятся на пожилых. Вакцинация помогает, но далеко не все ею пользуются. А значит, зима ещё может преподнести сюрпризы.

Силиня ищет козла отпущения: кто ответит за бессмысленные сваи в Даугаве?
Силиня ищет козла отпущения: кто ответит за бессмысленные сваи в Даугаве?

Гражданин Латвии убит в Шотландии: СМИ
Гражданин Латвии убит в Шотландии: СМИ

Век бы никому из водителей такого не видеть: подробности ДТП в Риге
Век бы никому из водителей такого не видеть: подробности ДТП в Риге

Бюрократия без лица: как «кукловоды» тихо переписывают законы под себя — на одном примере

Выбор редакции 0 комментариев

В продвигаемых Министерством культуры поправках к закону «О прессе и других средствах массовой информации» тихой сапой попытались сузить возможности СМИ информировать общество о работе государственного управления. В 7-й статье закона одним маленьким, почти незаметным движением руки, вместо слова «тайна» вписали слово «информация», пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Как измерить расстояние в оленях? В Финляндии это уже сделали

Всюду жизнь 0 комментариев

Если вам кажется, что километры — скучно, финны с этим бы поспорили. В старину на севере Финляндии расстояние измеряли в особой единице под названием poronkusema.

Ездила мимо Rimi, а штрафы прислали как за парковку: рижанка в шоке

Важно 0 комментариев

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Седина в бороду… Иглесиаса обвиняют в очень грязных домогательствах к сотрудницам

Важно 0 комментариев

82-летнего испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии по отношению к двум его бывшим сотрудницам, сообщает испанское издание elDiario.

Сочная и сладкая? Что нам продают под видом хурмы

Важно 0 комментариев

С наступлением поздней осени на прилавках латвийских рынков и супермаркетов появляется зимнее лакомство — хурма. Сладкие плоды красивого оранжевого цвета мгновенно привлекают внимание покупателей, отдающих предпочтение этому сочному и полезному фрукту, богатому витаминами, так необходимыми в зимний период. Однако, пробуя хурму, многие сталкиваются с вяжущим вкусом, который способен испортить впечатление от фрукта. Далеко не всем известно, как правильно выбрать плоды среди многообразия сортов.

Невероятно! Масло по 99 центов: молочные продукты резко подешевели

Выбор редакции 0 комментариев

Цены на сливочное масло и сыр в Латвии за последний месяц заметно пошли вниз - в отдельных магазинах пачка масла продаётся за 0,99 евро, а килограмм сыра - примерно за 5 евро, сообщает Latvijas Radio.

«Даже один градус» решает: как реально снизить счета за тепло

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство жителей Латвии начали экономить из-за роста счетов за отопление. Согласно опросу банка Citadele, 67% респондентов планируют ограничить повседневные расходы, чтобы справиться с коммунальными платежами. Эксперты отмечают, что часть затрат можно сократить за счёт простых и недорогих решений.

