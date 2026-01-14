Грипп накрыл Европу раньше обычного: кто болеет чаще всего и почему пик еще впереди?

Сейчас по всему ЕС доминирует грипп типа A — самый распространённый и самый «классический». Заболеваемость во многих странах уже считается массовой, пусть пока и с низкой или средней интенсивностью. Самыми активными разносчиками вируса традиционно остаются дети от 5 до 14 лет. А вот чаще всего в больницы попадают пожилые люди — особенно старше 65 лет.

Симптомы знакомы почти каждому: головная боль, усталость, кашель, насморк. По оценкам экспертов, каждую зиму грипп подхватывает до одного из пяти европейцев. И это не просто «полежал пару дней»: ежегодно грипп связывают примерно с 27 600 смертями по всему Евросоюзу.

Врачи напоминают: лучший способ защититься — вакцинация. Также используют противовирусные препараты, а в больницах и домах престарелых рекомендуют маски. И, похоже, в этом сезоне часть европейцев к этим советам всё же прислушалась. По предварительным данным ECDC, нынешние вакцины защищают от гриппа A(H3N2) в 52–57% случаев — это считается хорошим показателем.

В Ирландии, например, в начале декабря зафиксировали самый высокий уровень заболеваемости за сезон среди детей и пожилых. За одну неделю число случаев выросло почти на 50%, а количество госпитализаций подскочило с 415 до 657. Примечательно, что до первой недели декабря почти три четверти пациентов в реанимации с гриппом не были привиты.

Во Франции эпидемия официально началась в конце декабря. Больше всего пострадали люди старше 65 лет, а детей среди заболевших оказалось меньше — вероятно, из-за школьных каникул. Там же зафиксировали и рост смертности, связанной с гриппом. При этом вакцинация пошла активнее: в 2025 году прививки получили около 11,4 млн французов — заметно больше, чем годом ранее.

В Бельгии рост заболеваемости пока умеренный, но число визитов к врачам с симптомами гриппа в начале января увеличилось. Больше всего случаев в Брюсселе. Зато и здесь кампания вакцинации оказалась успешнее прошлогодней — прививок сделали больше.

В Португалии в начале января зарегистрировали более 1 300 случаев гриппа всего за одну неделю. Эксперты связывают рост с более заразными штаммами, возвращением детей в школы и праздничными встречами. При этом власти предупреждают: пик может быть ещё впереди. Зато уровень вакцинации среди пожилых там один из самых высоких в ЕС — почти 87% людей старше 85 лет уже сделали прививку.

Общая картина по Европе такая: грипп распространяется быстрее обычного, болеют прежде всего дети, а тяжёлые случаи приходятся на пожилых. Вакцинация помогает, но далеко не все ею пользуются. А значит, зима ещё может преподнести сюрпризы.