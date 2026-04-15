 Гражданство Румынии: как получить через архивные документы

Что включает оформление гражданства в Румынии через архивные документы

Обретение гражданства Румынии для жителей постсоветских стран — это возможность свободно пребывать, учиться и работать в данном государстве ЕС, а также в других 26 странах объединения. Иностранцы, предки которых проживали на территории государства, вправе получить румынский паспорт на основании происхождения. Для участия в программе репатриации заявитель не обязан пребывать на румынской территории до и после обретения статуса, а также вправе сохранить предыдущее гражданство.

Репатриация в Румынию — наиболее востребованный способ иммиграции в Евросоюз на правах гражданина. Восстановление статуса доступно через дипломатическое представительство в вашем городе, что избавляет заявителей от поездки на подачу документов в Румынию. Период ожидания гражданства составляет от 12 месяцев и зависит от личной ситуации соискателя. Как быстро оформить паспорт Румынии по упрощенной процедуре через консульство — далее в статье.

Почему Румыния: 10 преимуществ румынского гражданства

Румыния присоединилась к Евросоюзу в 2007 году. Соответственно, иностранец, который получил румынский паспорт, автоматически обретает гражданство ЕС. Данный статус дает своему владельцу ряд существенных преимуществ

длительное пребывание на законных основаниях в любом государстве Евросоюза, а также свободный въезд в страны Шенгенской зоны;

ведение бизнеса на территории Европейского союза на льготных условиях и свободная торговля между государствами объединения, а также с Сингапуром,

Лихтенштейном, Норвегией, Исландией и Швейцарией;

посещение 169 стран в безвизовом режиме или на основании упрощенного электронного разрешения на въезд;

трудоустройство в государствах ЕС на правах местных жителей;

получение социальной и юридической помощи в Румынии или других странах Евросоюза;

оформление румынского гражданства несовершеннолетним детям в процессе обретения статуса одним из родителей;

обучение в вузах любого государства ЕС на правах местных жителей (включая получение стипендии и грантов);

доступ ко всем видам услуг в европейских банках;

сохранение предыдущего гражданства при обретении румынского статуса через программу репатриации;

право на медицинское обслуживание по единому страховому полису в частных и государственных учреждениях здравоохранения на территории Румынии и других стран ЕС.

Как получить гражданство Румынии

Румынский паспорт обретается разными способами, предусмотренными законом «О гражданстве» от 01.03.1991 года. Получение статуса через процедуру натурализации возможно на основании длительного легального проживания в стране. Гражданство в Румынии данным способом предоставляется в срок от 8 лет (4 года при определенных условиях). Также доступна программа упрощенного обретения гражданства по репатриации. Такой вариант предполагает восстановление статуса в срок от 12 месяцев на основании происхождения.

Лица, которые желают получить паспорт Румынии на общих основаниях, обязаны соответствовать требованиям законодательства. В зависимости от основания заявители должны быть старше 18 лет, легально проживать в государстве со статусом резидента, знать румынский язык, иметь уровень доходов, который предусмотрен для каждого способа иммиграции и соблюдать другие условия, предусмотренные положениями закона.

Гражданство Румынии по репатриации

Лица, которые желают оформить румынское гражданство через программу репатриации, должны быть совершеннолетними, не иметь судимостей, а также уважать культуру и ценности государства. Главное для претендента — наличие документов, которые подтверждают его принадлежность к народу страны. Поиск таких документов стоит начинать с государственных архивов, где хранятся метрические книги, записи актов гражданского состояния и личные дела советского периода с указанием национальности.

Обретение гражданства по корням сейчас не предполагает проверку знания языка на этапе подачи, однако во время принесения присяги представитель комиссии вправе задавать претенденту вопросы на румынском. Важно учесть: в программе произошли изменения, и уже через год к пакету документов нужно будет прилагать языковой сертификат. До этого момента можно подаваться еще по старым правилам.

Гражданство Румынии через натурализацию

Процедура натурализации предполагает переезд иностранца в страну на легальном основании и проживание определенный законом период времени в статусе временного и постоянного резидента. Право на иммиграцию дает официальная работа, учеба, брак, инвестиции, ведение бизнеса, а также статус беженца в государстве. Натурализация в Румынии требует от заявителя соответствовать ряду дополнительных условий:

быть старше 18 лет;

не иметь судимостей;

проживать в стране на законном основании 4–8 лет;

знать румынский язык и основы Конституции;

владеть средствами, необходимыми для пребывания в государстве.

В процессе обретения правового статуса заявитель должен демонстрировать свою приверженность культуре и традициям румынского народа. Также претенденту следует вовремя продлевать статус ВНЖ — длительное нелегальное пребывание иностранца в государстве может повлечь за собой отказ в выдаче временного резидентства и гражданства.

Процесс оформления статуса гражданина в Румынии

Жители стран бывшего СССР могут оформить паспорт гражданина Румынии на основании происхождения. Обретение правового статуса данным способом осуществляется по упрощенной программе в срок от года. Заявитель не обязан переезжать в Румынию для подачи ходатайства. Процедура оформления гражданства доступна через отдел румынского консульства.

Заявитель проходит следующие шаги в процессе обретения румынского гражданства:

Обращение к миграционным специалистам. Претендент подписывает договор о сотрудничестве с компанией после предварительной бесплатной консультации с юристами. Специалисты подбирают подходящую программу и готовят договор о сотрудничестве. В соглашении перечисляются все услуги, которые оказывает компания и их стоимость. Формирование досье. Подготовкой и составлением пакета документов занимаются миграционные юристы. В случае, если личные свидетельства и удостоверения румынских предков утеряны, специалисты запрашивают их в государственных архивах. Подача документов.

Визит в дипломатическое представительство Румынии бронируется представителем компании заранее на сайте консульских услуг Econsulat. Подача заявления и документов осуществляется претендентом лично при сопровождении специалиста. Документы отправляются в Национальное агентство по гражданству (ANC), где досье присваивается личный номер — Dosar.

Отслеживание дела.

Процесс рассмотрения заявления отображается на сайте Министерства юстиции Румынии. Специалист компании с помощью номера Dosar отслеживает выход дела в приказ. Заявитель в это время с помощью специалистов готовится к процедуре принесения присяги. После выхода дела в приказ кандидату бронируют удобную дату для визита в дипломатическое представительство с целью дачи присяги.

Принесение присяги.

Торжественная процедура проходит в посольстве в присутствии консула Румынии. Присягу на румынском языке необходимо принести в срок до 6 месяцев после выхода дела в приказ. По завершении процедуры претендент получает сертификат о гражданстве.

Оформление удостоверений личности.

Запрос на выдачу ID-карты гражданина и заграничного паспорта подается в одном из загсов Румынии. Данную процедуру можно осуществить с помощью специалистов. Выдача документов осуществляется заявителю лично.

Необходимые документы

Перед подачей ходатайства миграционные специалисты составляют досье в соответствии с требованиями законодательства и подают документы на перевод, нотариальное заверение и апостиль. Для обретения гражданства Румынии необходимо подготовить такие документы:

заявление стандартного типа (бланк можно скачать на официальном сайте);

2 фото в цвете, размер — 35 × 45 мм; заграничный паспорт и его копии;

справка о несудимости;

свидетельства о рождении или браке румынских предков (если применимо).

Для граждан, которые желают запросить данный статус также для своих несовершеннолетних детей, требуется подготовить и предоставить дополнительные документы:

свидетельство о рождении ребенка;

разрешение родителей или одного из них на получение несовершеннолетним румынского гражданства;

личное согласие ребенка возрастом от 14 до 18 лет.

Сроки

Общий период восстановления гражданства Румынии составляет 12 месяцев, однако процесс может длиться дольше, так как румынские ведомства загружены в связи с большим количеством заявителей. Сбор и подготовка документов занимает примерно неделю. Сроки зависят от личной ситуации заявителя, а также от наличия у него несовершеннолетних детей, которые претендуют на статус вместе с ним.

Период ожидания этапов обретения статуса: заключение договора с компанией 1 день + подготовка пакета документов 3–7 дней + подача заявления 1 день + ожидание выхода в приказ от 12 месяцев + принесение присяги 1 день.

Помощь в получении гражданства Румынии

В современной миграционной практике обращение к профильным юристам стало стандартным этапом. Учитывая строгость проверки досье Национальным агентством по гражданству (ANC), претенденты часто делегируют юридическую подготовку специалистам. Профессиональное сопровождение позволяет правильно интерпретировать архивные выписки, обеспечить соответствие пакета документов актуальным требованиям законодательства. Как правило, квалифицированные миграционные компании берут на себя полный цикл процедур. Такое распределение задач позволяет заявителю сфокусироваться на подготовке к присяге, оставив техническую и архивную работу экспертам в области международного права.

Отзывы получивших гражданство Румынии

Иностранцы, которые оформили румынское гражданство, отмечают гораздо большую свободу передвижения после обретения статуса. Паспорт Румынии позволяет путешествовать по многим странам мира, а также жить и работать в любом из государств Евросоюза. В случае, если только один член семьи получает гражданство (в заявку можно включить также несовершеннолетних детей), его супруг/-а и финансово зависимые родители также имеют право переехать в Румынию вместе с ним по программе воссоединения семьи. Об этом преимуществе легальной иммиграции в ЕС положительно отзываются многие.

Большинство репатриантов советуют проверить происхождение лицам, которые не знают, были ли в роду румыны. В подобных случаях можно обратиться к специалистам, которые подают официальный запрос в государственные архивы и проверяют наличие у претендента румынского происхождения. Жители стран постсоветского пространства обычно имеют в роду представителей разных народов, и их можно обнаружить при проверке предков по прямой линии.

Иностранцам, получившим паспорт Румынии, становятся доступны привилегии гражданства ЕС: свобода передвижения, трудоустройство, получение социальной и медицинской помощи, льготы при открытии и ведении бизнеса, право выбирать страну для жизни. Практика показывает, что привлечение квалифицированных юристов позволяет пройти эти этапы в оптимальные сроки и обеспечить законный переезд всей семьей. Для тех, чьи профессиональные или образовательные цели связаны с Европой, юридически грамотное оформление румынского гражданства остается одним из наиболее эффективных инструментов интеграции на территорию ЕС.

Часто задаваемые вопросы

Сколько времени занимает процесс получения гражданства?

Обретение румынского гражданства на основании происхождения возможно в срок от года. Период ожидания статуса зависит от личной ситуации претендента. Через процедуру натурализации в Румынии гражданство доступно спустя 4–8 лет после легальной иммиграции в государство.

Могу ли я подать заявление на гражданство Румынии, не покидая страну проживания?

Да, оформить ходатайство о гражданстве можно через консульское отделение Румынии. После подачи пакета документов заявитель может отслеживать статус дела онлайн, находясь в любом государстве.

Сколько стоит получение гражданства Румынии?

Цена оформления гражданства Румынии не является фиксированной и зависит от количества и состояния документов, ситуации заявителя. Репатриация законодательно освобождена от государственных сборов и пошлин, однако комплексная юридическая помощь в поиске архивных документов и формировании досье стоит на рынке от 4 000 EUR. Обретение гражданства через натурализацию требует последовательного прохождения всех иммиграционных этапов (от национальной визы до ПМЖ) — минимальный размер госпошлин здесь составляет около 570 EUR, однако общая стоимость значительно выше из-за расходов на переезд и многолетнее проживание в стране.

Нужно ли знать румынский язык для получения гражданства?

Лица, которые подают заявление на прием в гражданство Румынии по натурализации, должны знать государственный язык. К репатриантам данное требование не предъявляется — им достаточно выучить румынский текст присяги и знать ответы на ряд вопросов, которые могут задать представители Комиссии по делам гражданства во время интервью.

Смогу ли я сохранить свое гражданство, если получу паспорт Румынии?

Лица, которые получили румынское гражданство, вправе сохранить прежний статус.

Могу ли я передать гражданство Румынии своим детям?

Иностранцы, которые ходатайствуют о приеме в гражданство, могут включить в заявку своих детей возрастом до 18 лет. При положительном решении комиссии статус получает претендент и его дети.

Можно ли жить в другой стране после получения румынского гражданства?

Обретение румынского паспорта не обязывает заявителя проживать в определенной стране. Заявитель вправе жить на родине или любом другом государстве по своему выбору.