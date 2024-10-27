Грандиозные планы: в следующем году в Риге появятся не менее 20 новых пешеходных переходов; где?

1. на улице Кристапа возле улицы Алисес,

2. на улице Озолциема возле остановки "Улица Озолциема",

3. на улице Мурьяню возле улицы Велдрес,

4. на улице Валмиерас возле улицы Лиенес,

5. на улице Малиенас возле улицы Целму.

Кроме того, сделано дополнительное освещение пешеходного перехода на улице Грауду рядом с улицей Кекавас.

В целом строительные работы обошлись в 249 тысяч евро без НДС. Над переходами было установлено освещение, установленые новые знаки дорожного движения и обновлен асфальт.

В планах Рижского самоуправления на следующий год – строительство около 20 новых пешеходных переходов либо благоустройство или реконструкция действующих .

Планируется, что в 2025-м новые переходы будут построены:

- на улице Дунтес, 8

на пересечении улиц Экспорта, Муйтас и 11 ноября

на пересечении улиц Гимнастикас, Вайнёдес и Тадайкю

на улице Мелнсила, 21

на пересечении улиц Пернавас и Варну

на пересечении улиц Дзелзавас и Кайвас

на пересечении улиц Бикерниеку и Буртниеку

на улице Лачплеша возле улицы Русиня

на улице Лачплеша возле улицы Абренес

на Густава Земгала гатве возле улицы Вайрога

на улице Юглас между улицами Уделю и Бикерниеку и в других местах.

Уже начаты проектные работы по 16 новым светофорным объектам и по благоустройству 11 существующих пешеходных переходов с обеспечением достаточного освещения.



Приоритетность строительства новых пешеходных переходов определяется с учетом интенсивности дорожного движени, движения пешеходов, наличия освещения, количества полос, близости учебных заведений, остановок общественного транспо рта, больниц, рекомендаций жителей, планов городского развития и других факторов.