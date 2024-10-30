Говорят по-русски без переводчиков: как литовские врачи переманивают латвийских больных

Катаракта — это помутнение хрусталика глаза. Хрусталик теряет прозрачность, свет не попадает на сетчатку и зрение человека становится мутным. В ходе операции человеку мутный хрусталик заменяют новым.

В Латвии эту операцию можно сделать по государственной программе, доплатив примерно 15-20 евро. В Литве же придется заплатить полную сумму, от 700 до 1000 евро. С Латвийским радио связалась врач, которая пожелала остаться анонимной. Она рассказала, что пациентов, которые не ориентируются в медицинской системе Латвии и не говорят по-латышски, некоторые врачи Даугавпилса направляют на операции в Литву.

Врач считает, что таким образом этих пациентов настраивают против латвийской медицины. К тому же, она не согласна, что литовские врачи оперируют лучше, а очереди в Литве короче.

Сейчас операцию по удалению катаракты можно сделать в ближайшие два-три месяца, как в клинических университетских больницах, так и в частных учреждениях.

До ковида было очень популярно

Председатель правления Даугавпилсской региональной больницы Инта Вайводе рассказала, что раньше было очень много случаев, когда жители Латгалии ехали оперироваться в Вильнюс или Беларусь. Спрос был выше предложения, а Литва проводила отличный маркетинг.

«Менеджмент клиники Вильнюса, который работал на Латгалию и Даугавпилс, был отлично организован. Они ездили за пациентами, отвозили на операции. Потом обеспечивали уход после операции — тут, на месте — и консультации. До ковида это было очень популярно, и цена была примерно 500-600 евро за глаз. Человек, который не мог отстоять очередь в больнице Страдиня или в Бикерниеки, выбирал этот платный путь», — сообщила она.

Вайводе рассказала, что больница создала программу «Видеть лучше», чтобы информировать жителей о возможности сделать операцию в Даугавпилсе. На эти операции до конца года еще осталось финансирование в размере девяноста тысяч евро.

Есть спрос — будет и предложение

Руководитель офтальмологической клиники Восточной больницы Кристине Баумане знает, что часть пациентов выбирает операции в Литве.

«Если эти жители Латгалии выбирают получать платные услуги в частной литовской структуре, им нельзя этого запретить. Также, как нельзя запретить сделать это в Латвии, в Риге. Это их свободный выбор, они разгружают государственные услуги, дают возможность их получить другим. Если они считают, что им удобнее заплатить 600 – 700 евро частной литовской структуре, которая пришлет за ними в Латвию автобус и потом отвезет обратно... Если есть спрос, то есть и предложение».

Баумане указала, что одна из возможных причин в том, что люди не знают, что в Латвии катаракту удаляют по государственной программе. Она не думает, что незнание государственного языка в Латгалии могло на это повлиять, так как врачи одинаково хорошо говорят на обоих языках.