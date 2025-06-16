Готовятся к войне и опасаются массового бегства персонала. В Балтии укрепляют больницы

«Когда мы приехали на место — дым, крики, хаос. Я забыла всё, чему училась», — вспоминает литовская фельдшерка Мартина Норейкайте, участница военных учений «Железный волк» в Йонаве. В условиях имитации атаки отрабатывали совместную работу медиков, полиции и военных — на случай удара по территории Литвы. «После начала войны в Украине было страшно — мы не знали, хватит ли у нас ресурсов», — признаётся она. Теперь такие тренировки проводят регулярно, и Норейкайте уверена: их должно быть больше.

Опыт Украины показал: в современных войнах здравоохранение становится мишенью. Вильнюсская университетская клиника в 50 км от границы с Беларусью строит подземные бункеры, вертолётные площадки, систему автономного водо- и электроснабжения. В Эстонии больницы оснащают спутниковыми телефонами, генераторами и мобильными госпиталями.

«Мы знаем, что Россия бьёт по гражданской инфраструктуре. Больницы должны работать даже без света», — подчёркивает Рагнар Вайкнеметс из эстонского Минздрава. Многие больницы Восточной Европы — старые, советской постройки, уязвимы к прямым ударам. Их подвалы готовят к превращению в операционные.

Эстония выделила 25 млн евро на турникеты, шины и травматологические комплекты. В Латвии после COVID-19 медучреждения обязаны держать трёхмесячный запас лекарств. «Никогда не думала, что скажу спасибо пандемии, но именно она помогла нам найти деньги», — говорит Агнесе Ваюлиене, госсекретарь минздрава Латвии.

Однако близость к фронту делает местные склады уязвимыми. «Малые страны должны признать: распределением дефицитных ресурсов должна управлять ЕС», — отмечает представитель внешнеполитической службы Евросоюза Йос Йостен. Речь о медикаментах, запасах крови, кислорода, оборудовании и логистике.

Главный страх — не только ракеты, но и массовый отъезд врачей и медсестёр. Как показали учения, даже кратковременные перегрузки могут вывести больницу из строя. А в реальности «военные» объёмы операций — в 3–5 раз выше обычных — нужно будет поддерживать неделями.

Для стран Балтии готовность к войне — уже не опция, а необходимость, резюмирует Politico.