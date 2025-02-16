Готовы ли в Латвии отмечать дни фамилий? Соответствующий календарь уже есть

Из сотен тысяч фамилий автор календаря Эдгар Спура выбрал 1555 самых популярных.

Идея создать такой календарь возникла у автора примерно пять лет назад, когда он погрузился в воспоминания о детстве и о сборах родственников.

"Я понял, что было бы классно сделать один день, когда мы могли бы возобновить эти мероприятия. В голову пришла мысль, что и других людей тоже мог бы заинтересовать такой день, внесенный в календарь, они бы отметили семейный праздник. И решил выяснить, сколько в Латвии фамилий", - рассказывает Спура.

В календарь включены наиболее распространенные фамилии из тех, которые можно найти в базе данных Управления делами гражданства и миграции (УДГМ). Они распределены по датам по принципу случайного отбора. Конечно, для всех фамилий места не хватило, поэтому каждый день предлагается праздновать обладателям 4-5 фамилий.

Спура объясняет: должен быть как минимум 101 обладатель фамилии в мужском или женском роде, чтобы попасть в этот календарь. "Иначе этот календарь было бы невозможно сделать интересным, иначе это была бы энциклопедия. Календарь не был задуман как соревнование - чья фамилия есть в нем, а чьей нет. Он скорее для того, чтобы побудить людей отмечать этот праздник", - считает автор.

Руководитель УДГМ по общественным отношениям Мадара Пуке сообщила, что в регистре физических лиц содержится около 300 тысяч фамилий, включая двойные.

"По нашим данным, самые актуальные фамилии - Иванов и Иванова. Далее следуют фамилии, тесно связанные с латвийской природой: Озолс, Озолиня, Лиепа. Точно так же, как бывают уникальные личные имена, есть и уникальные фамилии, но мы не ведем отдельной их статистики, так что не знаем, сколько их", - рассказывает Пуке.

Спура пояснил, что двойные фамилии не включил. "Мы видим, что сверху - Ивановы, Калниньши. Мы не сортируем по происхождению - фамилии включены в календарь, исходя из их распространенности, их количества", - говорит он.

Возможно, в будущем календарь будет меняться, в него включат больше фамилий.

"Есть мысль расширить, добавив новые фамилии. (...) Откликнулось неожиданно много людей. Я предполагал, что это может заинтересовать, причем есть и множество положительных откликов, и скептические: зачем нужен такой календарь, почему именно в тот день, а не в другой, зачем столько славянских или нелатышских фамилий", - продолжает автор свой рассказ.

Редакция программы 4. studija также провела небольшой опрос по теме - знают ли люди о таком календаре, готовы ли отмечать еще один праздник в честь своей фамилии? Мнения, как обычно, разделились: есть те, кто обрадовался, а есть и скептики.

Инесе подчеркнула: "Да, колоссально. Ну, что-то новое, интересное. Почему бы и нет?"

Виктория считает, что это может быть хороший праздник для всей семьи.

Гатис высказал мнение, что праздников и без того хватает, а еще затронул вопрос о фамилиях, которые в календарь не вошли: "Мне кажется, фамилий так много - разве дней хватит для всех? Кто-то снова останется в стороне и будет недоволен. А может быть, есть день фамилий, не вписанных в календарь?"

Выяснилось, что такой день действительно есть - это 3 августа.