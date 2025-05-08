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«Готовьтесь, такие сцены будут происходить всё чаще»: Лапса о дерзком ограблении в Старой Риге (1)

Редакция PRESS 8 мая, 2025 12:31

ЧП и криминал 1 комментариев

Магазин с часами в Старой Риге, возможно, ограбила организованная гастролирующая группировка, занимающаяся подобного рода преступлениями, предположил в интервью передаче Латвийского телевидения "Rīta panorāma" начальник Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции Раймонд Кронбергс, указав, что это — одна из текущих версий следствия.

Учитывая это, в расследование вовлечены и международные структуры, в том числе службы соседних стран и Европол. Полиция также получила множество сведений от граждан, включая сообщения от латышей, живущих за границей, о возможной личности грабителей. Удалось установить маршрут передвижения преступников, однако сами грабители пока не задержаны.

Как ранее сообщало агентство LETA, на прошлой неделе в Старой Риге был ограблен магазин эксклюзивных часов Baltic Watches с применением огнестрельного или похожего на него оружия. На размещённом в социальных сетях видео видно, как четверо грабителей в масках выбегают из магазина, и один из них распыляет в сторону входа неизвестное вещество из баллончика. Разумеется, эта новость вызвала общественный резонанс.

Журналист Лато Лапса резко высказался по этому поводу:

«Вы думали, что описанное в книге "Ментовская трясина" касается только заказных дел на миллионы? Нет, речь о том, что руководство правоохранительных органов насквозь прогнило, коррумпировано и некомпетентно. Готовьтесь к тому, что такие сцены будут происходить всё чаще. И рано или поздно пострадает кто-то из ваших близких. Это лишь вопрос времени».

В комментариях ему отвечают: 

Юрист Айварс Боровковс: «Если грабителей из Старой Риги не удастся найти — это серьёзный сигнал о необходимости радикальной реорганизации в вопросах внутренней безопасности. Муниципальная полиция в значительной степени взяла на себя функции дорожной и уголовной полиции. Кажется, что-то изначально пошло не так».

Нормундс: «Да, начнём хотя бы с того, что когда-то ликвидировали Полицейскую академию. Качественная работа полиции давно уже не является приоритетом».

Анда: «Я думаю, у них есть связи. Единственная надежда — это то, что в группе четверо, кто-то может сболтнуть. Если у них нет чёткого плана и надёжных каналов сбыта часов, то могут остаться следы».

Фредис: «Суть проблемы — в том, что муниципалы перенимают функции госструктур. В результате мы видим оргии штрафов и камер по всей Риге, но от грабителей это не спасает!»

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