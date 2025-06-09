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Готовьтесь раскошелится: страховщики назвали стоимость OCTA для электросамокатов

Редакция PRESS 9 июня, 2025 08:23

Новости Латвии 0 комментариев

С 1 июля владельцам электросамокатов необходимо будет оформлять страховой полис OCTA, что обусловлено печальной статистикой ДТП с их участием, которые зачастую приводят к серьезным последствиям. Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) озвучило данные о стоимости страховки для электроскутеров. 

Как сообщает LTAB, стоимость полиса для электросамокатов в зависимости от их мощности, а также возраста и опыта водителя составит от 15 до 40 евро. Сами полисы можно будет приобрести у всех страховщиков как онлайн, так и очно.

Вероятнее всего шеринговые компании захотят повысить стоимость аренды электросамокатов, в связи с этим нововведением.

Так же несложно подсчитать, во что примерно обойдутся владельцам электросамокате новые требования. Итак, при личной регистрации в одном из центров обслуживания владельцу придется заплатить: за выдачу регистрационной наклейки электросамоката – 3 евро, за определение и регистрацию технических данных электросамоката еще 10,37, плюс страховка до 40 евро. В целом набегает больше 50 евро.

Нарушителей ждут штрафы. Отсутствие OCTA будет наказываться суммой от 30 до 70 евро. Столько же полагается за отсутствие шлема и незаконную перевозку пассажира.

За использование во время езды телефонов, планшетов и прочих смарт-устройств можно будет расстаться с суммой от 25 до 100 евро, за езду в состоянии алкогольного опьянения ( если концентрация алкоголя в крови превышает 0,5 промилле, но не превышает 1,0 промилле), полагается штраф от 70 евро. А за перемещение на электросамокате по встречной полосе с нарушителей будет взиматься от 15 до 70 евро.

Обязанность контролировать наличие у скутера страхового полиса будет возложена на полицию. При этом массовых проверок не ожидается. Стражи порядка будут проверять наличие OCTA по факту. То есть в том случае, если водитель электросамоката попадет в ДТП или причинит какой-то вред пешеходу или имуществу.

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